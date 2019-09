Tutti i fan erano in pensiero per la splendida artista musicale Emma Marrone. La cantante salentina, un po' di giorni fa, aveva dato un triste annuncio. La ragazza sveva spiegato di essere stata costretta a prendere una pausa dal mondo della musica a causa di problemi di salute. In quella occasione però, non chiarì la situazione e i fan hanno subito pensato a qualcosa di grave ed importante. Ad ogni modo, pare proprio che la battaglia contro la malattia sia terminata e sia andata assolutamente a buon fine. Emma Marrone ha pubblicato un post sui social in cui ha scritto di non vedere l'ora di tornare a cantare per i suoi fan e per se stessa.

La malattia di Emma Marrone e le supposizioni dei fan in merito al suo problema di salute

Sono stati giorni di apprensione per tutti i fan di Emma. La cantante infatti, aveva generato un bel po' di preoccupazione a causa di un post alquanto triste pubblicato su Instagram. Dopo l'annuncio del problema di salute, i fan hanno subito immaginato che ci fosse un collegamento con la sua precedente malattia.

Circa 10 anni fa, la ragazza fu affetta da un tumore alle ovaie. In tale circostanza, riuscì a superare egregiamente la situazione.

A distanza di un bel po' di anni, è sembrato che tale problema si fosse ripresentato. Per tale ragione, tutti si sono molto preoccupati. Dopo giorni di silenzio, la cantante salentina è tornata finalmente sul suo profilo ufficiale Instagram per dare una bellissima notizia a tutte le persone che la seguono e l'apprezzano.

Emma Marrone rompe il silenzio sui social ed annuncia che tutto è andato a buon fine

La cantante salentina ha pubblicato una foto del suo braccialetto d'ospedale ed ha scritto che, finalmente, può toglierlo dal polso. Questo fa dunque pensare che si sia operata. Finalmente, la sua battaglia è finita e lei l'ha vinta. Emma Marrone ha anche voluto mandare un messaggio di incoraggiamento a tutte quelle persone che, come lei.

stanno combattendo contro una malattia simile alla sua.

Lo scopo della combattiva Emma è stato appunto quello di infondere coraggio e speranza a chi soffre ed è affetto da patologie importanti. Infine, ha aggiunto di non vedere l'ora di rimettersi in sesto e di tornare al suo lavoro ed alla sua più grande passione, la musica. I numerosi fan, ovviamente, non hanno potuto fare a meno di gioire per lei.

Al di sotto del post in questione infatti, sono stati centinaia i commenti felici e gioiosi da parte dei fan che non vedevano l'ora di rivedere la loro beniamina. Si distinguono commenti del tipo: "Meravigliosa notizia", o ancora: "Ti aspettiamo" e tanto altro. Messaggi di auguri e di felicità anche da parte degli amici di Emma e dei suoi colleghi.