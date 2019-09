Colpo di scena questa sera dietro le quinte della trasmissione Live - Non è la D'Urso in onda su Canale 5 in prime time. Tra le ospiti annunciate dalla padrona di casa del talk show doveva esserci anche Francesca De Andrè, che abbiamo visto lo scorso anno come concorrente del Grande Fratello Nip. La De Andrè, però, pochi minuti prima dell'inizio di questa nuova diretta del programma ha avuto un collasso.

La ragazza si è sentita male ed è stato necessario l'intervento di un'ambulanza arrivata presso gli studi Mediaset per portarla in ospedale.

Malore per Francesca De Andrè prima di Live

A raccontare il tutto è stata proprio Barbara D'Urso durante i minuti iniziali della terza puntata di Live. La conduttrice ha spiegato di essere stata informata del malore di Francesca nei minuti in cui si stava vestendo per andare in onda su Canale 5 con il suo programma.

Francesca ha avuto un collasso e nel momento in cui si sono resi conti che non riuscivano a rianimarla hanno preferito chiamare un'ambulanza.

La ragazza, così come testimoniato dalle immagini trasmesse nel corso di Live, è stata trasportata dai sanitari del 118 presso il più vicino ospedale di Milano, così da poter essere sottoposta a tutti i dovuti accertamenti e per capire a cosa fosse dovuto questo malore improvviso.

La D'Urso ha più volte ripetuto nel corso della diretta di Live di questa sera che avrebbe aggiornato il pubblico e tutti i fan di Francesca sul suo stato di salute, dato che una troupe del programma l'ha seguita in ospedale.

Tuttavia, nonostante il grande spavento per quanto fosse successo, abbiamo visto che il fidanzato di Francesca ha comunque partecipato alla puntata del programma di Barbara D'Urso.

Giorgio Tambellini, con il quale la De Andrè ha ritrovato il sorriso dopo la crisi che avevano vissuto all'interno della casa del Grande Fratello, ha preso parte al talk show di Live dove si parlava di tradimenti.

La De Andrè portata in ospedale dopo il collasso

Il ragazzo ha rassicurato le persone in studio e la stessa padrona di casa del programma, dichiarando di aver sentito Francesca e che stava già un po' meglio.

Giorgio ha poi aggiunto che il collasso che l'aveva colpito era dovuto al forte stress che la ragazza aveva vissuto nel corso di queste ultime giornate, le quali sarebbero state particolarmente pesanti per lei.

Francesca questa sera doveva partecipare al programma di Barbara D'Urso per avere un confronto con sua sorella, dopo le accuse al vetriolo che le due ragazze si sono scambiate nel corso di queste ultime settimane. A quanto pare, però, tutto è stato rimandato ad una prossima puntata del programma domenicale di Canale 5.