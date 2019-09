Domenica scorsa, tra le ospiti della prima puntata di Domenica In c'è stata anche Giulia De Lellis, l'influencer lanciata da Uomini e Donne che ha presentato su Rai 1 il suo primo libro dal titolo "Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza".

Nonostante sia stata un'intervista molto seguita dal pubblico, a distanza di giorni la conduttrice veneta ha dichiarato in un'intervista rilasciata a "La Repubblica" che, sebbene l'abbia accolta nel suo programma domenicale, ancora oggi non ha capito chi sia realmente e cosa faccia nella vita Giulia.

Domenica In, la Venier non ha ancora capito perché la De Lellis è famosa

Durante la prima puntata di Domenica In, Mara Venier ha accolto Giulia De Lellis nel suo salotto televisivo con tanto affetto e "ammirazione".

La presentatrice, dopo aver ascoltato le parole dell'influencer sui tradimenti che ha subito dall'ex fidanzato Andrea Damante, ha fatto dei complimenti alla ragazza, affermando dinanzi alle telecamere che le piaceva molto per la sua schiettezza.

Eppure, in un'intervista concessa a "La Repubblica", la Venier ha ammesso che ancora oggi non sa chi sia la De Lellis. "Ha scritto un libro sulle corna vendutissimo", ha dichiarato la conduttrice Rai, ricordando che la 23enne piace molto ai giovani e che ha tanti follower su Instagram.

Subito dopo ha sottolineato: "Adesso che l'ho intervistata ho capito chi è? Boh? Sa che mica l'ho capito?".

Affermazioni, queste, che potrebbero non piacere alle "bimbe" di Giulia, le quali avevano apprezzato la chiacchierata che la loro beniamina aveva avuto con la padrona di casa di Domenica In. Per adesso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha replicato alle parole della Venier, sebbene già in tanti l'abbiano messa al corrente delle parole pronunciate dalla presentatrice al quotidiano romano.

Oggi 21 settembre Andrea Damante replica all'ex fidanzata Giulia a Verissimo

Intanto Giulia continua ad andare avanti per la sua strada, forte del grande successo che sta già ottenendo il suo libro, attualmente in vetta alle classifiche di vendite in Italia. Intanto, però, questo pomeriggio a Verissimo approderà il suo ex Andrea Damante.

Le anticipazioni sul programma rivelano che l'ex tronista di Uomini e Donne ammetterà i suoi sbagli e confermerà di aver tradito due volte la De Lellis.

Al tempo stesso, però, il deejay punterà il dito contro Giulia, sottolineando che alcune vicende riportate nel testo non sarebbero veritiere e che le avrebbe scritte soltanto per vendere più copie.