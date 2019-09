Le trame delle anticipazioni delle puntate della soap Una vita in programmazione su Canale 5 alle 14.10 raccontano che Diego e Blanca, dopo aver messo fuori gioco Samuel, lasceranno Acacias con Moises. L'Alday, soccorso in extremis da Lucia, si troverà a lottare tra la vita e la morte ma ciò che lo angustierà di più sarà la consapevolezza di aver perso tutto. Il destino si accanirà ulteriormente su di lui, come se non avesse già pagato abbastanza per il suo amore folle nei confronti di Blanca.

Una Vita puntate settimanali: un sogno in frantumi

Nelle nuove puntate di Una Vita in onda la prossima settimana su Canale 5, Samuel si riprenderà, sebbene ferito a morte nell'anima. Il gioielliere avrà un moto di altruismo decidendo di non denunciare Blanca. Giustificherà la sua ferita con una fantomatica rapina a casa sua. Nel frattempo, Blanca e Diego saranno in viaggio con il piccolo Moises con l'intenzione di rifarsi una vita lontano dal quartierino.

Samuel proverà a dare una svolta alla sua vita aprendo una galleria d'arte dietro consiglio di Lucia, segretamente innamorata di lui. Purtroppo, una banda di anarchici distruggerà anche l'ultimo baluardo di speranza, piazzando un ordigno al suo interno.

Anticipazioni Una Vita dal 22 al 28 settembre: una triste consapevolezza

Non andrà tanto meglio a Rosina, in lotta costante con la sua differenza d'età rispetto a Liberto.

Rosina starà poco bene e il marito, premuroso come sempre, le regalerà una fascia elettrica. Anche Trini non sarà particolarmente in forma, accusando vertigini e nausea.

Ormai è giunto il momento dell'inaugurazione della Galleria Alday. Acacias è in fermento, così come gli anarchici che non vedono l'ora di godersi lo spettacolo. Alla cerimonia sarà presente anche Lucia, che attirerà l'attenzione di Padre Telmo. Improvvisamente, un boato squarcerà il quartierino. La bomba è esplosa.

Liberto in pericolo di vita

Il fumo e le macerie saranno ciò che rimarrà a Samuel, ormai rovinato economicamente. Nell'esplosione rimarranno coinvolti Liberto e Trini, che saranno portati con urgenza in ospedale. La Crespo verrà dimessa, sebbene una volta a casa abbia un altro mancamento. Liberto invece dovrà essere operato per eliminare il liquido celebrale che gli ha causato una compressione endocranica.

Lucia sarà salvata in extremis da Padre Telmo.

Samuel, senza più un soldo, si rivolgerà a Ramon per provare a vendere delle azioni bancarie, ma pare sia tutto inutile. Rosina, afflitta e disperata, starà accanto al suo Liberto in attesa dell'intervento chirurgico. Si salverà? Non resta che attendere le puntate di Una Vita trasmesse su Canale 5 dal 22 al 28 settembre.