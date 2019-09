L'ex tronista di Uomini e donne Mara Fasone non ha avuto un percorso molto semplice all'interno degli studi del talk show di Maria De Filippi. La ragazza, infatti, non è mai riuscita a riscuotere una grande simpatia tra i telespettatori e, soprattutto, tra i presenti in studio. Molte volte è stata accusata di essere solo alla ricerca di un uomo benestante in grado di mantenerla. Le numerose controversie che, ogni volta, era costretta a gestire la spinsero ad una decisione drastica, quella di abbandonare anticipatamente il programma.

Dopo quel momento la ragazza non ha mai più messo piede all'interno della trasmissione e ad oggi pare nutrire qualche piccolo rancore. Alcuni utenti di Instagram, infatti, le hanno posto delle domande in merito al programma e ad alcuni concorrenti che vi hanno partecipato. Mara, allora, ha approfittato della situazione per lanciare qualche velenosa frecciatina contro Teresa Langella ed Andrea Dal Corso. In particolar modo si è lamentata di non aver ricevuto scuse da loro.

Secondo Mara Fasone, Andrea Dal Corso e Teresa Langella stanno insieme grazie a lei

I fan più accaniti della trasmissione ricorderanno sicuramente del percorso di Mara Fasone a Uomini e Donne. La ragazza, infatti, ad un certo punto, chiese alla redazione di contattare un ex tentatore di Temptation Island, Andrea Dal Corso. Dopo una fugace frequentazione, però, la Fasone abbandonò il trono, mentre Andrea rimase nel programma per corteggiare Teresa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Gossip

In virtù di questo piccolo particolare, quindi, Mara ha lasciato intendere che se non fosse stato per lei i due non si sarebbero mai conosciuti e quindi fidanzati.

L'ex tronista, inoltre, si è resa protagonista anche di altre dichiarazioni. Mara, infatti, ha accusato la Langella di essere sempre interessata al business: infatti, pare abbia sfruttato la visibilità ottenuta a Uomini e Donne per incrementare il suo successo nel mondo della musica.

L'ex tronista ammette di avere voglia di tornare in televisione, i fan sperano all'interno del talk show

Ciò di cui è maggiormente adirata l'ex concorrente di Miss Italia, però, è il fatto che nessuna delle persone che, nel corso del suo trono l'ha pesantemente offesa, si è presa la briga di scusarsi. La ragazza ha anche aggiunto che, se non fosse stato per alcuni individui cattivi e velenosi, molto probabilmente, anche lei sarebbe riuscita a coronare il suo sogno d'amore.

Alcuni suoi fan le hanno chiesto di provare a tornare a Uomini e Donne per avere una seconda possibilità. In effetti, Mara ha affermato di sentirsi pronta ad affrontare una nuova esperienza in televisione. Staremo a vedere.