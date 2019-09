Continuano i Gossip inerenti Lucas Peracchi e Mercedesz Henger. I due ragazzi sembravano aver trovato finalmente una stabilità, ma qualcosa sembra sia andato storto. In questi giorni, infatti, Lucas ha accusato la sua donna di averlo tradito con l'attore Andrea Montovoli. In seguito alla diffusione di tale notizia, però, la Henger ha deciso di intervenire. Mercedesz infatti, ha dato luogo ad un lungo sfogo nel quale ha smentito categoricamente l'esistenza di una qualche relazione con l'attore aggiungendo dei dettagli su Lucas.

Secondo quanto emerso, pare che il ragazzo fosse alterato quando ha fatto quelle insinuazioni, sempre secondo la versione della ragazza. In seguito a tali dichiarazioni, anche Lucas è intervenuto. Il ragazzo ha confermato di aver mentito a tutti e poi ha dato luogo a delle confessioni inaspettate.

Lo sfogo di Mercedesz Henger dopo le accuse del suo ex fidanzato

L'indiscrezione relativa al probabile tradimento di Mercedesz Henger ha fatto il giro del web e dei social.

Da un po' di ore a questa parte, però, pare che sul caso ci siano stati dei risvolti davvero interessanti. La Henger, infatti, si è resa protagonista di una confessione che ha lasciato i fan spiazzati. La donna ha accusato il suo ex compagno di non essere una persona proprio 'stabile'. Ciò lo avrebbe spinto ad inventare frottole e bugie sul suo conto. Mercedesz ha confermato di non vedere e sentire Andrea da anni, per tale ragione tutte le accuse del suo ex sono completamente infondate.

In seguito a tali dichiarazioni, anche Lucas è intervenuto sui social per dire la sua. Il ragazzo ha pubblicato delle Instagram Stories particolarmente toccanti.

Lucas Peracchi confessa di stare molto male in questo periodo

All'interno dei post pubblicati su Instagram, Lucas ha confermato di essersi inventato tutto, rivolgendosi direttamente ai fan. L'ex tronista di Uomini e donne ha ammesso di avere un carattere pessimo e un desiderio spasmodico di entrare a far parte di un mondo che, in fondo, non gli appartiene.

Questo stesso desiderio lo spinse, in occasione di Uomini e Donne, a comportarsi in modo errato nei confronti sia della redazione che dei telespettatori. Anche in questo caso, pare che il ragazzo non abbia saputo far fronte al suo malessere interiore.

Proprio in virtù di tutto questo, Lucas si è voluto scusare con tutti i suoi fan ed ha chiesto che non vengano prese di mira sui social le persone vicine a lui, tra le quali la Henger.

Le parole di Peracchi sono state davvero molto profonde, il ragazzo, infatti, ha anche detto di essere consapevole che, un giorno, sarà punito per tutto quello che ha fatto.