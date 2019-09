Torna lo spazio dedicato alle novità su Il Segreto, lo sceneggiato capace ancora oggi di sorprendere i telespettatori con i suoi numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate in onda a settembre in Spagna rivelano che Maria Castaneda non esiterà a porre fine all'esistenza di Fernando Mesia. Alfonso ed Emilia raggiungeranno Gonzalo Castro a Cuba insieme alla figlia.

Il Segreto: Fernando uccide Meliton

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate spagnole annunciano la morte di Fernando, interpretato dall'attore Carlos Serrano.

Tutto avrà inizio quando il Mesia deciderà di distruggere Puente Viejo. Per fare ciò, l'uomo si alleerà con il sottosegretario Garcia Morales per inondare il borgo iberico. Inoltre, sequestrerà la povera Maria in un vecchio monastero abbandonato. Fortunatamente la Castaneda riuscirà a fuggire durante la deflagrazione di un ordigno posizionato dallo stesso Mesia. Proprio quest'ultimo scomparirà nel nulla fino a quando non si rifarà vivo macchinandosi di due nuovi crimini.

L'uomo ucciderà prima Meliton durante una imboscata e poi Paco Del Molino, il padre di Marcela. Non contento, il figlio di Olmo deciderà di dare fuoco a tutte le case di Puente Viejo compresa la Villa. Infine, Fernando riverserà la sua follia contro Maria Castaneda.

Maria uccide il Mesia, la Castaneda a Cuba da Gonzalo con Alfonso ed Emilia

Nelle puntate spagnole de Il Segreto, Maria si troverà faccia a faccia con il suo diabolico ex marito.

La Castaneda colpirà in pieno petto Fernando, che si schianterà al suolo privo di vita. Poi lascerà bruciare il corpo esanime tra le mura incendiate della tenuta di Francisca Montenegro e Raimundo Ulloa. Il Mesia morirà, mentre la madre di Esperanza e Beltran si ricongiungerà con Alfonso e Emilia diretti a Cuba.

Maria deciderà di dare una nuova chance al suo matrimonio con Gonzalo, tanto da decidere di imbarcarsi con il piroscafo per raggiungerlo a Cuba.

Un'uscita di scena che si unisce a quella di Alfonso e Emilia (Sandra Cervera). A tal proposito, i Castaneda sveleranno a Matias di aver avuto una bambina, alla quale hanno dato il nome di Natalia, tanto da doversi fermare qualche settimana a Parigi prima di trasferirsi a Cuba dalla figlia e il Castro. Una scelta che non sarà condivisa da Matias e Marcela, i quali hanno scelto di rimanere a Puente Viejo per intrattenere gli avventori della loro antica locanda.

Per vedere queste puntate in Italia bisognerà attendere il nuovo anno, a causa della differenza di messa in onda tra Italia e Spagna.