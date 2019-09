Una delle coppie storiche formatasi nello studio di Uomini e donne convolerà presto a nozze. Trattasi di Marco Fantini e Beatrice Valli, due personaggi molto amati dal pubblico che segue il dating show di Canale 5 e che si è appassionato alle loro vicende, vissute tra alti e bassi. La love story tra Marco e Beatrice non è stata sempre 'rose e fiori' ma dopo aver superato una serie di ostacoli, i due hanno deciso di coronare il loro grande sogno d'amore. Marco ha sorpreso la sua amata con una proposta di nozze fatta a Parigi.

Le nozze di Marco e Beatrice di Uomini e donne: lui le chiede si sposarlo

A raccontare il tutto è stata proprio Beatrice attraverso un post che ha scelto di pubblicare sulla sua pagina Instagram per condividere questo momento di grande gioia con tutti i suoi sostenitori. La Valli ha esordito dicendo che ancora non ci credeva e che al tempo stesso era emozionata ma anche agitata per il giorno speciale che sarebbe arrivato.

'Hai saputo sorprendermi, come hai sempre fatto d'altronde', ha scritto Beatrice nel suo post sui social aggiungendo che Marco in questi giorni ha organizzato tutto con grande amore, discrezione ed eleganza. E di fronte a tale proposta di nozze avvenuta in piena serata a Parigi, Beatrice non ha potuto fare altro che acconsentire.

'Sì, voglio essere tua moglie', la risposta di Beatrice dopo la proposta di nozze di Marco

'Sì, voglio essere tua moglie.

Per sempre', ha scritto Beatrice sui social pubblicando la foto del bacio con il suo amato Marco e anche quella dell'anello che le è stato regalato. Anche l'ex tronista ha voluto affidare le sue sensazioni ad un post Instagram e ha scritto che in questo compleanno non poteva che scegliere e ricevere regalo più bello. 'Quel sì vale più di tutto', ha chiosato Marco

Oltre a Marco e Beatrice in queste ore c'è anche un'altra coppia nata a Uomini e donne che sta vivendo un momento a dir poco felice.

Trattasi di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, i quali due giorni fa hanno annunciato sulla loro pagina ufficiale Instagram che molto presto diventeranno genitori.

I due hanno dato il lieto annuncio con una fotografia a dir poco emozionante, dove si vede Federico che bacia il pancino che sta crescendo della sua amata Clarissa. Anche in questo caso l'amore tra i due è nato davanti ai riflettori mediatici della trasmissione pomeridiana di Maria De Filippi ed è andato avanti una volta che si sono spenti i riflettori.

'Da un amore così grande non poteva che nascere una cosa così bella', ha scritto Federico sul suo profilo. Immediata la reazione dei tantissimi fan che seguono la coppia, i quali si sono subito complimentati per il lieto evento.