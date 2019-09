Una coppia nata a Uomini e donne, è pronta a dare alla luce il frutto dell'amore: stiamo parlando di Federico Gregucci e Clarissa Marchese, che nella giornata di ieri hanno fatto sapere di essere in attesa del loro primo figlio. L'ex tronista siciliana è quasi al quinto mese di gravidanza, ma ha detto ai fan di non conoscere ancora il sesso della creatura che dovrebbe nascere all'inizio del 2020.

Clarissa e Federico genitori: l'annuncio su Instagram

A meno di quattro mesi dal sì, Federico Gregucci e Clarissa Marchese hanno fatto un importante annuncio sui social network.

La ragazza, pubblicando una foto su Instagram, ha informato i fan che presto lei e il marito diventeranno genitori.

"Finalmente possiamo gridarlo al mondo intero. Fede ed io già amiamo alla follia il nostro bimbo (o la nostra bimba)", ha scritto l'ex tronista di Uomini e Donne sotto allo scatto che la ritrae di profilo mentre il romano le bacia il pancino.

Come ha precisato la stessa siciliana in alcune Stories, ancora non sa se la creatura che aspetta è maschio o femmina: la nascita, comunque, è prevista per i primi mesi del 2020.

L'ex Miss Italia, infatti, ha fatto sapere di essere in procinto di entrare nel quinto mese di gravidanza e di non stare nella pelle dall'idea di conoscere il piccolo/a che è frutto dell'amore nato negli studi Tv poco più di tre anni fa.

Clarissa e Federico, dunque, hanno bruciato le tappe: a circa due anni e mezzo di distanza dalla scelta a U&D, i ragazzi si sono sposati e aspettano già il loro primo desideratissimo figlio.

L'amore da favola nato a U&D

La storia tra Federico e Clarissa è iniziata negli studi di Uomini e Donne meno di tre anni fa: la tronista ebbe un vero e proprio colpo di fulmine per il romano, tanto da arrivare a sceglierlo nel giro di poche settimane molto tempo prima rispetto al previsto.

I due ragazzi sono andati subito a convivere a Miami, dove lui ha trovato lavoro come allenatore di una squadra di calcio per bambini.

Un anno fa, sempre attraverso i social network, i "Marchesucci" (così la coppia è stata ribattezzata dai fan) hanno ufficializzato che si sarebbero sposati il 31 maggio 2019 in Italia. Dopo essere stati ospiti di Maria De Filippi il giorno prima delle nozze, Gregucci e la Marchese sono diventati marito e moglie davanti a parenti e amici.

Oggi, a quattro mesi dal sì, Federico e Clarissa hanno annunciato di aspettare un bambino/a: all'inizio dell'anno prossimo nascerà la creatura frutto dell'amore sbocciato davanti alle telecamere e consolidatosi nella vita quotidiana (i due, infatti, sono una delle poche coppie di U&D che hanno superato l'impatto con la realtà e lo spegnimento delle telecamere).