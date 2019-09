Sarà una nuova puntata spumeggiante quella che i telespettatori di Temptation Island Vip 2 potranno seguire oggi 30 settembre su Canale 5 in prima serata. Nel quarto appuntamento con il docu-reality, infatti, nuove coppie si troveranno ad affrontare dei momenti difficili del loro percorso in Sardegna. Dopo il falò di confronto tra Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti, che tanto ha fatto discutere la scorsa settimana, oggi sarà Pago a trovarsi in grossa difficoltà dopo avere visto le ennesime immagini compromettenti di Serena Enardu insieme al single Alessandro.

Non se la passerà meglio Anna Pettinelli, sempre più delusa per il comportamento del suo Stefano Macchi. E anche peggio proseguirà il percorso di Gabriele Pippo, dopo la visione del video di Silvia Tirado sola in camera insieme al single Valerio. Ancora top secret risulta, invece, l'esito del rimprovero di Chiara Esposito al suo fidanzato Simone Bonaccorsi.

Temptation Island Vip: Anna Pettinelli minaccia di tornare a casa

Gli account ufficiali di Temptation Island hanno diffuso alcuni brevi video di anticipazioni riguardanti la quarta puntata che verrà trasmessa questa sera su Canale 5.

Grande protagonista del giorno sarà ancora Anna Pettinelli: oltre a elargire consigli alle amiche, non mancando anche di qualche critica, la conduttrice radiofonica sarà sconvolta per i nuovi video di Stefano Macchi insieme alla single Cecilia. Nel breve spoiler, si vede la Pettinelli molto arrabbiata mentre cammina al buio (probabilmente dopo un falò) e dichiara: "Io mi faccio la mia valigia e torno a casa".

Deciderà di chiederà il falò di confronto anticipato al fidanzato o se ne andrà prima del chiarimento? Tale quesito riguarda Chiara Esposito che, al termine della precedente puntata, aveva informato Simone di non voler proseguire il percorso nel programma dato che lui non si è messo in gioco come avrebbe dovuto.

4^ puntata Temptation Island: Silvia in camera con un tentatore

Proseguendo con le anticipazioni della puntata di Temptation Island Vip 2 di oggi 30 settembre, Pago sarà molto arrabbiato dopo le nuove immagini di Serena Enardu.

Il cantautore colpirà alcuni oggetti e continuerà a ripetere: "Non va bene, non va bene". Le sorprese del giorno riguarderanno anche il rapporto di Silvia Tirado e Gabriele Pippo. Come mostrato dagli spoiler ufficiali pubblicati negli account della trasmissione, la giovane modella si divertirà ballando con i vari tentatori e trascorrerà del tempo sola, nella sua camera, insieme al single Valerio. I due saranno abbracciati e si scambieranno tenerezze, comportamento che non convincerà Anna Pettinelli.

Sempre attenta alle mosse delle colleghe, la conduttrice penserà alla reazione di Gabriele Pippo, che sicuramente visionerà tali immagini della fidanzata.