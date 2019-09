Pamela Prati sarà ospitata questa sera da Massimo Giletti a Non è l'Arena per dire la sua su quanto è successo e su come è nata l'intera operazione che vede coinvolte le sue due ex agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. Infatti, ieri su Instagram ha sottolineato che solo lei sa la verità e che sarà pronta a raccontarla. Nel frattempo i riflettori su Mark Caltagirone non si sono ancora spenti, l'uomo inesistente che avrebbe dovuto sposare Pamela e che invece custodiva un grande mistero.

Prati si sfoga su Instagram sul caso Caltagirone

Pamela Prati è uscita allo scoperto e si è sfogata a poche ore dall'ospitata a Non è l'arena di Massimo Giletti: "Adesso basta, in troppi hanno guadagnato sul mio dolore. L'ex soubrette del Bagaglino è tornata sull'affaire Mark Caltagirone e ha svelato tutte le sofferenze che le ha procurato il caso di cui si è discusso per mesi. "Nessuno può essere me, nel bene e nel male.

Nessun altro può raccontare la verità, quella che so soltanto io" ha scritto la showgirl su Instagram. Poi ha continuato: "Nessuno, se non io, ho pianto quelle lacrime e sopportato quegli insulti ingiusti, frutto di silenzio che avevo deciso di mantenere. Soltanto io posso dire la verità e ora non consentirò più a nessuno di giocare con il mio dolore e con la mia vita". Sul cortometraggio "Mark Caltagirone, una storia italiana", che sta realizzando Gianni Ippoliti, ha spiegato: "Nessuna pellicola che porti il mio nome potrà essere realizzata senza la mia autorizzazione, e dunque senza di me".

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Infine ha chiosato il suo sfogo scrivendo: "Sarebbe nuovamente una presa in giro per il pubblico e un incentivo illecito all'odio mediatico di cui sono tremendamente esausta. Avete già incassato troppo con me e su di me, che ci fossi o meno. Adesso basta, la verità la racconterò io".

Simona Ventura prende le difese della Prati

Anche Simona Ventura sarà presente in studio a Non è l'Arena per dire la sua sulla vicenda scandalo che ha coinvolto Pamela Prati.

Stando alle anticipazioni dello show di La 7, la conduttrice ha preso le difese dell'ex showgirl del Bagaglino: "Ti crei questo compagno immaginario, ma di un mondo immaginario, che è perfetto. Secondo me esiste un sistema, per cui sono presenti delle vere e proprie organizzazioni che sanno incastrarti quando tu sei più fragile". Infine, SuperSimo ha dato consigliato alla Prati di circondarsi da donne davvero amiche di altre donne e di allontanarsi da quelle "pericolose" che nascondono odio perché è una disdetta incontrarle nella vita di tutti i giorni.

Insomma quelle della conduttrice piemontese sono parole preziose e non scontate che serviranno alla Prati per farsi forza.