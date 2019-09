Massimo Boldi ha ritrovato l'amore. La sua nuova fiamma altri non è che Irene Fornaciari. La nota rivista Oggi ha recentemente paparazzato i due innamorati a spasso per Roma. Una differenza d'età rilevante tra i due, dato che Massimo ha 74 anni, mentre la giovane Irene "solamente" 40. L'attore comico, interprete di numerosi cinepanettoni assieme ad altri grandi del cinema italiano (quali Christian De Sica) ha accompagnato la sua dolce metà alla ricerca di un nuovo paio di scarpe.

Una giornata all'insegna dell'allegria tra risate, telefonate, sorrisi ed un aperitivo ristoratore. Alla fine, i due si sono rifugiati presso l'Hotel Russie, lontani da occhi indiscreti.

Una nuova love story per l'attore lombardo

Massimo Boldi ha oramai archiviato la love story finita male con Loredana De Nardis. Dopo questa disavventura sentimentale, l'attore ha avuto una storia lampo con Enrica Tarolla.

Di recente si parlava di un possibile flirt con Sandra Vezza, ma a smorzare qualsiasi pettegolezzo ci ha pensato lo stesso Boldi che, durante un'intervista ad Oggi, ha chiarito che tra loro c'è una semplice amicizia. Al giorno d'oggi il fidanzamento con la bella Irene è una notizia ufficiale.

Si conoscono da un anno

Sempre ad Oggi, Massimo Boldi ha raccontato della sua nuova fiamma, Irene Fornaciari.

Al settimanale, l'attore originario di Luino ha voluto svelare solamente il nome ma, altre riviste (tra cui Grand Hotel) hanno riportato come il cognome della donna sia Fornaciari. Massimo ha spiegato che lui e la sua fidanzata si conoscono già da un anno, ma il bellissimo sentimento condiviso tra loro è cresciuto solo negli ultimi tempi. Massimo e Irene hanno passato uno stupendo pomeriggio a Piazza di Spagna tra shopping, passeggiate romantiche e risate spensierate assieme al suo amato Massimo.

Massimo Boldi: le dichiarazioni su Irene

Intervistato da Stefania Fiorucci di Grand Hotel, Massimo Boldi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sulla sua nuova compagna: "Mi piace la sua testa, mi piace come ragiona, ma soprattutto come mi vuole bene". Con questa commovente dichiarazione, Massimo Boldi annuncia ufficialmente di non essere più solo. L'attore, in realtà, aveva già fatto comprendere di avere il cuore impegnato tramite una foto su Instagram, in cui lo si vede abbracciato ad una bella donna, dal crine biondo e dal volto radioso.

Chi è Irene Fornaciari

Massimo Boldi, entusiasta più che mai, ha affermato: "Il mio cuore batte per una donna...Sono fidanzato". Irene Fornaciari vive a Lucca e, come leggiamo da Grand Hotel, è titolare di un negozio di abbigliamento e di gioielli. Scavando nella vita della 40enne, scopriamo che Irene ha anche un fratello importante, Leonardo, sindaco di Porcari, un paesino in provincia di Lucca.