Non è l'Arena torna in tv con il caso Pamela Prati. Nella prima puntata del programma di Giletti, domenica 22 settembre alle 20:30 su La7, ci sarà la showgirl, che dopo mesi di silenzio parlerà della sua versione dei fatti, e sarà mostrato un documento inedito.

Massimo Giletti è pronto a ripartire alla grande con la sua domenica e lo farà con un'ospite molto attesa che ha deciso di restare in silenzio per mesi dopo il caso di Mark Caltagirone.

Giletti ospiterà Pamela Prati e parlerà del caso Mark Caltagirone con documenti inediti

La vicenda ha visto protagonista Pamela Prati nel corso della scorsa stagione, con ospitate in vari programmi televisivi e un matrimonio, che poi si è scoperto finto, con un uomo inesistente. Pamela sarà intervistata dal presentatore e racconterà come ha vissuto il mancato matrimonio con Mark Caltagirone. Paola Pireddu parlerà anche dei suoi rapporti con Pamela Perricciolo ed Eliana Michelazzo, sue ex amiche e agenti che accusa di aver macchinato tutto alle sue spalle (mentre loro sostengono il contrario).

La showgirl nella sua ultima intervista a Chi aveva affermato di essere stata plagiata e, dopo un periodo di forte sofferenza, di essere pronta a ricominciare a costruire una nuova vita.

Massimo Giletti ha dichiarato di voler approfondire questo fenomeno mediatico per indagare sulla modalità di sviluppo di questa fake news. Il presentatore si domanda come mai nessuno sia riuscito a capire sin da subito che si trattasse di una notizia falsa.

Per il padrone di casa di Non è l'Arena, non è possibile che nessuno si sia accorto di alcuni errori clamorosi e si è andati avanti con ospitate e titoli giornalistici per portare avanti qualcosa che non c'era, fino a farlo diventare apparentemente reale e guadagnare ascolti da capogiro.

Nel faccia a faccia di Non è l'Arena ci sarà Matteo Renzi

Il giornalista si scaglia, quindi, contro il modo di fare televisione oggi, in cui si sacrifica tutto pur di fare degli ascolti alti.

Il caso Caltagirone ha appassionato molti telespettatori e, secondo Giletti, ha fatto gola a molte emittenti che hanno marciato su una notizia in realtà inesistente sin dall'inizio. A Non è l'Arena non si vuole approfondire l'aspetto del matrimonio mancato, ma il fenomeno mediatico che ha provocato questa fake news nel mondo della televisione italiana.

Da un certo punto di vista, questa domenica i ruoli si invertiranno: mentre Giletti ospiterà Pamela Prati, Barbara d'Urso accoglierà nel suo salotto Matteo Salvini. Chiaramente anche Massimo Giletti avrà ospiti che parleranno di politica: per la prima puntata è previsto il faccia a faccia con Matteo Renzi che è diventato il personaggio del momento, dopo aver lasciato il PD.