Oggi, venerdì 6 settembre, è stata l'ultima puntata di Io e te, programma di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco affiancato da Valeria Graci e Sandra Milo. Oggi pomeriggio sono stati ospitati i due più grandi conduttori della televisione italiana: Pippo Baudo che è intervenuto telefonicamente e Maurizio Costanzo che ha fatto divertire il pubblico di Io e te con alcune battute e uscite goliardiche come "Ma la facciamo finita con queste fotografie?".

Poi, dopo una volta che Diaco è rimasto solo in studio, si è lasciato andare e ha aperto il suo cuore dedicando una canzone d'amore al marito Alessio Orsingher.

Diaco scoppia a piangere: 'Alessio e Ugo sono la mia vita'

Pierluigi Diaco e Alessio Orsingher sono marito e marito ed è stato proprio Maurizio Costanzo ad unirli civilmente nel 2017. Sulla scia di questo ricordo, Diaco si è commosso confessando a tutto il suo pubblico l'amore per la sua dolce metà Alessio.

"Questo programma non si chiama Io e te, nemmeno Io e Voi ma si chiama Io, Alessio e Ugo (il loro cane) sono la mia vita" ha dichiarato il conduttore televisivo, lasciandosi andare a riflessioni ancora più profonde e rilevanti. Poi, Diaco ha parlato di sentimenti raccontando in diretta a Io e te: "Io non penso esistano differenze... Non penso di avere la verità in tasca, non penso di essere garante di verità e poter dare una lezione agli altri su come si deve vivere e su quali sentimenti si debba avere.

Però quello che so è che ho conosciuto Alessio e nella mia vita è arrivato Ugo". Successivamente, il conduttore ha fatto una dedica speciale al suo Alessio (il brano "Chiama piano" di Fabio Concato e Pierangelo Bertoli) ed è scoppiato a piangere. A consolarlo ci ha pensato proprio il suo cagnolino Ugo.

Pierluigi Diaco e il suo grande desiderio di voler diventare papà

Un periodo sereno e gioioso per Pierluigi Diaco che non ha nascosto il suo desiderio di diventare padre: "Di sicuro, quello con Alessio è stato l'incontro sentimentale più importante della mia vita.

Mi piacerebbe avere un figlio, ma essendo contrario alla maternità surrogata, so che questo potrà succedere solo quando nel nostro Paese ci sarà una norma sulle adozioni che prescinda dal genere. Però, si parla di sviluppi culturali che necessitano di tempo e il solo modo per ottenerli è non forzarli". Insomma, quello di Diaco è desiderio che si è acceso solo dopo l'amore del marito e collega Alessio Orsingher.

Ora, però il giornalista e conduttore Rai non riuscendo ad esaudire quel suo desiderio di avere un figlio, cerca di viverlo attraverso i suoi nipoti e i figli dei suoi amici più cari.

'Io e te, di notte': nuova versione autunnale del format

Pierluigi Diaco è già al lavoro per "Io e te, di notte", nuova versione autunnale del programma che andrà in onda il sabato sera in seconda serata, fino al 7 dicembre 2019.

Il format sarà decisamente più intimo, ma racconterà sempre di sentimenti, storie d'amore e di interviste con personaggi importanti.