La stagione televisiva di Uomini e Donne inizierà ufficialmente lunedì 16 settembre alle ore 14:45. Nel frattempo, è già stata effettuata la 1^ registrazione del Trono Classico e oggi 6 settembre ha avuto luogo la seconda, dedicata alle prime esterne dei tronisti Giulio Raselli, Giulia Quattrociocche, Sara Tozzi e Alessandro Zarino.

I nomi dei corteggiatori che tenteranno di conquistare il cuore dei quattro protagonisti sono ancora top secret, ma Il Vicolo delle News ha recentemente diffuso la notizia secondo la quale una di loro incontrerà un volto ben noto al pubblico di Canale 5: l'ex tentatore di Temptation Island Javier Martinez.

Dato in passato tra i papabili tronisti, il pallavolista potrebbe dunque avere tentato di conquistare la collega Sara Tozzi, da lui già conosciuta all'interno del docu-reality targato Fascino Pgt.

U&D: Sara e Javier insieme in esterna

Secondo quanto reso noto dal portale Il Vicolo delle News, Javier Martinez e Sara Tozzi sarebbero stati avvistati da una fan mentre registravano un'esterna, con le telecamere di Uomini e donne al seguito.

Le ragioni di questo incontro verranno svelate solo nella prossima registrazione del Trono Classico, dato che potrebbe essere stata la tronista a volere conoscere meglio il suo ex collega (presente in studio nella prima registrazione stagionale).

Sta di fatto che Javier Martinez potrebbe rientrare nell'universo del dating show di Uomini e Donne, dopo una fugace e breve partecipazione di qualche tempo fa.

L'ex single di Temptation Island noto per l'avvicinamento a Ilaria Teolis, alla quale aveva fatto conoscere persino la sua famiglia, era già balzato alle cronache, di recente, in seguito a un like di Raffaella Mennoia messo a un commento riguardante il suo futuro da tronista. E chissà che, l'uscita con Sara, non sia il primo passo verso l'ambita poltrona rossa.

Giulia Cavaglià potrebbe tornare per Giulio

L'arrivo a Uomini e Donne di Javier Martinez, in qualità di corteggiatore, è risultato particolarmente gradito al pubblico di Uomini e Donne, che già avevano apprezzato lo sportivo argentino a Temptation Island. Ma potrebbe non essere l'unico volto noto alla ricerca dell'amore.

Le voci riguardanti il ritorno di Giulia Cavaglià, infatti, continuano a rimbalzare sui social network dopo un altro like birichino. In questo caso era stata proprio l'ex tronista a mettere il pollice all'insù a un commento relativo al ritorno per corteggiare Giulio Raselli. Dopo il rifiuto nella puntata della scelta, quando la Cavaglià aveva preferito Manuel Galiano all'attuale tronista, la torinese potrebbe aver cambiato idea ed esserre pronta a rimettersi alla prova per la terza volta nella trasmissione condotta da Maria De Filippi.