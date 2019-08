Sul web è trapelato il contenuto di un'intervista rilasciata da Maurizio Costanzo al settimanale "Chi", diretto da Alfonso Signorini; il famoso giornalista e conduttore Mediaset ha parlato molto a lungo del suo rapporto con la moglie Maria De Filippi ed ha rivelato particolari molto interessanti. Ancora una volta, dalle sue parole è emerso il profondo amore nutrito per la sua compagna di vita. Un legame che va avanti dal 1995, anno nel quale sono convolati a nozze.

Costanzo ha detto di non riuscire ad immaginare una vita senza di lei. Inoltre, ha anche spiegato di temere la morte solo perché questo evento lo costringerebbe a separarsi da Maria.

Il rapporto tra Maurizio Costanzo e sua moglie Maria: la lontananza aumenta il desiderio

Il legame tra Maurizio Costanzo e Maria De Filippi è davvero indissolubile. Nel corso dell'intervista con i giornalisti del settimanale di Alfonso Signorini, il conduttore ha svelato alcuni dettagli della sua vita.

In primo luogo ha parlato di Maria ed ha spiegato come hanno trascorso queste vacanze. Maurizio ha detto: "Un'estate come tante, io a casa e Maria in barca". I due protagonisti conducono delle vite spesso separate. Questo è un fattore estremamente positivo per la vita di coppia dal momento che aumenta il desiderio di vedersi. Costanzo, infatti, ha detto di trascorrere la giornata aspettando che sua moglie faccia ritorno a casa.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip Maria De Filippi

In merito ai rapporti intimi, il giornalista ha detto che, con il passare del tempo, la passione lascia il posto alla complicità. Avere una donna accanto, anche in qualità di migliore amica, è comunque una gioia meravigliosa per lui.

Costanzo parla anche del rapporto con il figlio Gabriele e la sua fidanzata Francesca

I giornalisti inoltre, gli hanno posto anche una domanda in merito al delicato tema della morte.

Maurizio Costanzo, nell'affrontare questo argomento, ha detto di essere un po' spaventato da tale idea ma solo perché sarà costretto a lasciare sua moglie, i suoi figli e i suoi nipoti. In merito a quest'ultimo tema, inoltre, ha svelato anche in che rapporti si trova con il figlio Gabriele, adottato dalla coppia diversi anni fa.

Maurizio ha raccontato di avere uno splendido rapporto con il giovane 27enne.

Non appena ne hanno l'opportunità amano cenare insieme in modo da poter parlare e raccontarsi come hanno trascorso le reciproche giornate. In questo periodo ha anche avuto modo di conoscere la sua fidanzata Francesca. Si è trattato di un incontro occasionale e fugace. Costanzo ha detto di non intromettersi molto nella vita privata del figlio; ad ogni modo, è estremamente felice di vederlo sereno e spensierato.