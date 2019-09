Sabato 21 settembre ha debuttato in primetime su Canale 5 la prima edizione di Amici Celebrities, la versione vip del talent show di Maria De Filippi, Amici. Nel corso della prima puntata sono intervenuti in studio in qualità di ospiti Pio e Amedeo, J-Ax e Giusy Ferreri, ed in più sono stati eliminati i primi due concorrenti di questa edizione, Giovanni Castrogiovanni e Chiara Giordano. Chi non avesse avuto la possibilità di guardare la prima puntata in chiaro su Canale 5, può sempre rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere in streaming la replica della prima puntata di Amici Celebrities

Nel dettaglio, si segnala che la replica della puntata d'esordio di Amici Celebrities sarà disponibile in streaming sia su Mediaset Play che su Witty Tv. Entrambe la piattaforme, infatti, contengono delle sezioni dedicate allo show in cui si possono visualizzare in qualsiasi momento tutte le puntate serali che andranno in onda da ora in poi e tutte le esibizioni dei concorrenti in gara.

Da ricordare che, per vedere le repliche su Mediaset Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito, mentre per visualizzarle su Witty tv è necessario avere soltanto una connessione ad internet.

La Vanoni in giuria

La prima puntata di Amici Celebrieties ha avuto inizio con Maria De Filippi che ha spiegato il regolamento dello show e ha dato il benvenuto alla giuria in studio, formata da Platinette, Ornella Vanoni, Giuliano Peparini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Amici Di Maria

Poi la padrona di casa ha presentato tutti i concorrenti in gara suddivisi in due squadre, una blu ed una bianca. Il coach della squadra blu è Alberto Urso ed i suoi rappresentanti sono: Laura Torrisi, Emanuele Filiberto di Savoia, Joe Bastianich, Chiara Giordano (ex moglie di Raul Bova), Francesca Manzini, Raniero Monaco di Lapio. La squadra bianca invece avrà come coach Giordana Angi, e come rappresentanti i seguenti artisti: Ciro Ferrara, Cristina Donadio, Filippo Bisciglia, Martin Castrogiovanni, Massimiliano Varese e Pamela Canessa.

Subito dopo le presentazioni iniziali ha avuto inizio la gara vera e propria, in cui i concorrenti in gara si sono sfidati in una serie di esibizioni che hanno regalato al pubblico delle bellissime performance di canto e di ballo. Nel corso della prima puntata sono intervenuti in qualità di ospiti: il duo comico formato da Pio e Amedeo e i cantanti J-Ax e Giusy Ferreri. Nella seconda parte della puntata ci sono state le prime due eliminazioni dello show, con l'uscita di scena di Chiara Giordano e Martin Castrogiovanni.

I due concorrenti, infatti, sono stati eliminati dopo una serie di scontri in cui sono stati sconfitti da Filippo Bisciglia ed Emanuele Filiberto di Savoia.