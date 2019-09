Ieri, venerdì 20 settembre, è stata registrata la prima puntata di Amici Celebrities, quella che andrà in onda stasera su Canale 5. Sul web, dunque, è già possibile trovare le anticipazioni di tutto quello che è successo in studio. Maria De Filippi ha spiegato ai presenti il nuovo meccanismo del talent-show, ed ha condotto la prima sfida a squadre di questa edizione. Ad avere la peggio nei confronti diretti sono stati Martin Castrogiovanni dei "Bianchi" e Chiara Giordano dei "Blu".

La prima sfida a squadre finisce in parità

A meno di 24 ore dalla messa in onda della prima puntata di Amici Celebrities, in rete già circolano le anticipazioni di quello che è accaduto durante la registrazione di ieri sera. Il blog "Vicolo delle News", in particolare, ha pubblicato il riassunto della serata che sarà trasmessa stasera su Canale 5, quella condotta eccezionalmente da Maria De Filippi (dalla prossima settimana dovrebbe toccare a Michelle Hunziker).

La versione Vip del talent-show, ha un meccanismo diverso rispetto a quella classica: le eliminazioni, infatti, avvengono dopo un confronto diretto tra il concorrente a rischio della squadra perdente e un compagno scelto da lui.

A vincere la prima sfida, sono stati i "Blu": a rischio esclusioni sono finiti Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Massimiliano Varrese. Il "bianco" che la giuria ha considerato meno meritevole, è il conduttore di Temptation Island, che però ha avuto un'ultima chance per restare in gioco.

Il romano, infatti, ha sfidato Martin Castrogiovanni (del suo stesso team) ed è riuscito a batterlo: il primo eliminato, dunque, è il giocatore di rugby.

Il secondo confronto, invece, è stato vinto dai "Bianchi" di Giordana Angi: Chiara Giordano ha lanciato il guanto di sfida ad Emanuele Filiberto di Savoia, ma non è riuscita a superarlo. L'ex moglie di Raoul Bova, dunque, è la seconda eliminata ufficiale di Amici Celebrities.

Due Vip eliminati ogni settimana

Il meccanismo che la De Filippi ha spiegato ieri sera, mette ogni settimana tutti i concorrenti a rischio: al termine delle puntate, infatti, ci saranno sempre due eliminati. Le anticipazioni sulle registrazione del 20/09, inoltre, fanno sapere che ai tre giurati già noti (Platinette, Giuliano Peparini e Ornella Vanoni), se ne è aggiunto uno speciale: l'attore Giuseppe Zeno.

A duettare con i personaggi famosi dei due team, invece, sono stati J-Ax e Giusy Ferreri. Amici Celebrities, dunque, è iniziato con un sostanziale equilibrio tra le squadre: sia i Bianchi che i Blu, infatti, hanno perso un loro concorrente, perciò la prossima settimana si ripartirà da una situazione di parità che i tutor Alberto e Giordana dovranno essere bravi a mantenere.