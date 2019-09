Sono passate un paio di settimane da quando Riccardo Marcuzzo è tornato attivo sui social network con l'immagine di un altro: i fan del cantante, infatti, hanno dovuto fare i conti con un sosia del loro beniamino per un lungo periodo.

Questo pomeriggio, però, l'ex allievo di Amici ha deciso di mostrarsi per la prima volta dopo tanto tempo: oltre a promettere che da oggi sarà solo la musica a parlare, il giovane ha reso felici le sue ammiratrici sfoggiando un nuovo ed intrigante look.

Riki saluta il suo sosia: il nuovo look conquista le fan

Oggi pomeriggio le tante ammiratrici di Riccardo Marcuzzo hanno tirato un sospiro di sollievo: dopo aver fatto i conti con un sosia del loro idolo per quasi due settimane, alcune ore fa le fan hanno finalmente riabbracciato virtualmente Riki. Sul profilo Instagram del bel cantante, questo 13 settembre è stata pubblicata una foto che lo mostra nel suo stato attuale: il sosia Samuel Garofalo, infatti, è stato messo da parte.

Lo scatto con il quale l'ex allievo di Amici ha deciso di farsi vivo sui social network dopo mesi d'assenza, lo ritrae in tutta la sua bellezza e soprattutto con un look nuovissimo.

Riki, infatti, ha spiazzato le sue sostenitrici sfoggiando capelli biondi più lunghi del solito e un corpo perfetto: nell'immagine che in poche ore ha ottenuto più di 100mila "mi piace", infatti, il giovane è a torso nudo, con gli addominali scolpiti in primissimo piano, ed un fiore rosa in una mano.

"Scusate, ero a rifarmi la faccia... però, come vedete, da oggi farò parlare solo la musica", è questa la particolare didascalia che ha scelto Marcuzzo per commentare la fotografia che ha ufficializzato il suo ritorno su IG.

Nuova musica in arrivo per Riki: forse un singolo già a novembre

Le parole che ha usato Riccardo per confermare il suo imminente ritorno sulle scene, ad alcuni sono sembrate quasi una presa in giro.

Mettendo in primo piano il fisico scolpito ma dicendo che da oggi sarà solo la musica a parlare, è come se il ragazzo si sia preso gioco di chi lo segue soprattutto per il suo bell'aspetto e non per le canzoni che scrive.

Probabilmente è anche per questo motivo che nelle scorse settimane ad impersonare Riki su Instagram è stato un suo sosia: per giorni, infatti, il modello Samuel Garofalo ha preso possesso della vita del talento di Amici, facendosi vedere accanto alla sua fidanzata oppure agli eventi pubblici ai quali era stato invitato.

A supportare l'artista in questo giochetto, che non è piaciuto particolarmente alle sue tante fan, è stato il manager Francesco Facchinetti: il pensiero di tanti, infatti, è che sia proprio il presentatore radiofonico la mente di questo siparietto che è servito a tenere alta l'attenzione dei media su Riccardo a poco tempo dall'uscita del suo nuovo singolo.