Non è passata neppure una settimana da quando Riccardo Marcuzzo ha anticipato il ritorno nelle scene musicali sui social network. Il ragazzo, dopo un lungo periodo d'assenza, ha informato i fan che sta per debuttare con un nuovo singolo, che dovrebbe uscire il prossimo novembre. Il ritorno sui social c'è stato, ma nelle foto Riki è stato sostituito da un sosia. Questa decisione presa dallo staff, però, inizia a stancare i suoi tanti sostenitori.

Il finto Riki fa spazientire tanti fan

"Il gioco è bello quando dura poco", è questo il modo di dire che sembra descrivere benissimo la situazione che sta vivendo il fandom di uno degli artisti più amati: Riccardo Marcuzzo. Da quando il cantante è tornato attivo sui social network, non si parla d'altro che della sua "nuova immagine".

Come hanno notato immediatamente i tanti sostenitori del ragazzo, la persona che appare nelle foto e nelle Stories, che sta pubblicando da qualche giorno su Instagram, non è lui. Dopo una breve indagine, i più attenti hanno scoperto che il sosia si chiama Samuel Garofalo e il cantante lo sta "usando" per attirare l'attenzione, sia dei media che dei curiosi, prima del suo grande ritorno sulle scene musicali.

Il giovane che sta posando sul web accanto alla fidanzata del cantautore oppure vicino ad altri artisti durante le manifestazioni pubbliche, è un modello e somiglia tanto a Riccardo. Se all'inizio questo gioco ha fatto sorridere gli ammiratori dell'ex allievo di Amici, ultimamente le cose sono cambiate: sono moltissimi, infatti, i sostenitori del milanese che si sono detti stanchi di questo siparietto che va avanti ormai da quasi una settimana.

L'ultimo colpo di scena, che lo staff del ragazzo ha regalato, è il ritorno di Riki (o meglio, del suo sosia) nella scuola che l'ha reso popolare.

Ieri, 10 settembre, sul profilo del giovane è apparso uno scatto che lo vede seduto su un banco, con la seguente didascalia: "Finiamo dove tutto è iniziato, preparatevi".

Francesco Facchinetti probabile mente del finto Riki

Leggendo i tanti pareri che i fan di Riccardo hanno espresso sui social su questa storia, si evince che la maggior parte di loro pensi che dietro a tutto ci sia una sola persona: Francesco Facchinetti.

Il conduttore radiofonico, che è manager di Marcuzzo sin dai suoi esordi ad Amici, continua a commentare in modo enigmatico le foto che il ragazzo sta pubblicando su Instagram nell'ultimo periodo: "Tre giorni di panico e paura, ed è solo l'inizio", ha digitato l'uomo ieri, scatenando la reazione stizzita di tanti ammiratori del cantante.

L'idea di sostituire l'immagine di Riki con quella di un giovane che gli somiglia davvero tanto, è sicuramente particolare e nuova: peccato però, che la stragrande maggioranza dei sostenitori dell'artista si sia già stufata di questo giochino che potrebbe andare avanti fino all'uscita del nuovo singolo.