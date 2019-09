Secondo fonti citate dall'Hollywood reporter, la casa di produzione americana HBO sarebbe vicina a raggiungere un accordo per l'episodio pilota di una nuova serie prequel di Game of Thrones, dedicata alla famiglia Targaryen. Dunque, una buonissima notizia per tutti i fan della Serie TV fantasy ispirata ai romanzi dello scrittore americano George Martin. Secondo le ultime indiscrezioni, le vicende di questa nuova serie televisiva sarebbero ambientate circa 300 anni prima dei fatti narrati in GOT e racconterebbero l'ascesa della casata dei Targaryen.

Inoltre, sembrerebbe che questa nuova serie televisiva si baserà sul libro di Martin, "Fuoco e Sangue".

Infatti, proprio nel libro dello scrittore americano viene narrata la nascita della casata di Daenerys che inizia con Aegon il Conquistatore detto il Terrore Nero, padrone del drago Balerion e creatore del tanto ambito Trono di Spade. Sembrerebbe proprio che questo nuovo progetto attraverserà diverse generazioni della storia casata, fino ad arrivare ai giorni nostri con Daenerys Targaryen e Jon Snow che in Game of Thrones si rivelerà essere un Targaryen.

HBO cambia le carte in tavola e annuncia un nuovo prequel sui Targaryen che fa felice i fan

Ovviamente, questo prequel collegato al Trono di Spade non è il primo ad essere stato annunciato. Infatti, la rete televisiva americana già prima della messa in onda dell'ultima puntata dell'ottava stagione aveva reso noto di aver messo in cantiere un primo prequel della saga televisiva. Questo primo progetto ha preso il nome provvisorio di Bloodmoon e le riprese sono già iniziate quest'estate.

Però, c'è sicuramente da aggiungere che questo annuncio di un nuovo prequel è stato un po' inaspettato e si pone in contraddizione con le dichiarazioni fatte da Casey Bloys subito dopo la fine di Game of Thrones. Infatti, il presidente della programmazione HBO aveva annunciato che ci sarebbe stato un prequel sui primi uomini, ma allo stesso tempo aveva anche detto che sarebbero andati con i piedi di piombo per quanto riguarda qualsiasi altra cosa inerente il mondo di Westeros.

Queste le sue parole: "Non voglio di certo strafare. Questo perché il Trono di Spade è una serie straordinaria all'interno di un universo fantastico, ma non voglio che HBO diventi la casa dei prequel, dei sequel e di tutte le altre varianti". Ovviamente, l'annuncio di questo secondo prequel cambia le carte in tavola, ma allo stesso tempo fa molto felici tutti i fan. E questo non solo perché si ritornerà nel mondo di Westeros, ma anche perché essendo che si tratta dei Targaryen, significa che ci saranno tanti draghi, tra cui il leggendario Balerion.