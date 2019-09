Grande attesa per la messa in onda della 1^ puntata di Temptation Island Vip, il famoso docu-reality, condotto quest'anno da Alessia Marcuzzi, che sta per tornare in onda su Canale 5. Sulla pagina ufficiale Instagram del programma sono arrivati già i primi video-spoiler in merito a quello che succederà nel corso della puntata d'esordio. In particolar modo oggi, martedì 3 settembre, è stato diffuso un filmato che ha come protagonista il giovane Ciro Petrone, il quale ha addirittura messo in scena una fuga dal villaggio delle tentazioni per raggiungere la sua fidanzata.

Temptation Island Vip 2, i primi spoiler: Ciro Petrone scappa dal villaggio delle tentazioni

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni che arrivano dalla pagina Instagram del programma rivelano un Ciro Petrone alle prese con un momento di sconforto, al punto da mettere in scena una vera e propria fuga dal villaggio.

Il giovane attore, lanciato dalla serie tv "Gomorra" e precedentemente visto come concorrente al reality show "La Fattoria", è stato ripreso nel momento in cui, incurante delle regole del programma, è scappato dal villaggio dei fidanzati per raggiungere la sua ragazza.

Una vera e propria fuga rocambolesca, durante la quale Ciro Petrone si è scagliato anche contro alcune persone della produzione che hanno tentato di fermarlo, per impedirgli, ovviamente, d'incontrare la sua fidanzata.

Ma cosa sarà successo? Non si esclude che Petrone possa aver visto dei filmati compromettenti che lo abbiano indotto a mettere in atto questa fuga.

Occhi puntati anche su Damiano detto "Er Faina", il quale verrà chiamato nel "pinnettu" del villaggio e verrà messo di fronte a un filmato della sua fidanzata che lo lascerà fortemente amareggiato e deluso. L'ex tronista Serena Enardu, invece, si è lasciata conquistare da uno dei tentatori del villaggio, al punto da dire che si trova molto bene con lui.

Annunciata la data d'inizio di Temptation Island Vip in tv: si parte lunedì 9 settembre

Insomma, sembrerebbe proprio che i colpi di scena non mancheranno in questa 2^ attesissima edizione di Temptation, che quest'anno giocherà d'anticipo rispetto al previsto. In un primo momento, infatti, si pensava che la seconda edizione avrebbe debuttato a fine settembre in tv, ma in realtà non sarà così.

Questa mattina, infatti, sulla pagina ufficiale Instagram di Temptation Island Vip è stato reso noto che il debutto di questa seconda edizione è fissato per lunedì 9 settembre, come sempre in prime time su Canale 5.

E così manca meno di una settimana alla messa in onda del programma delle tentazioni che andrà avanti per quattro settimane.