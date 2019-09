Nuovo spazio dedicato alle notizie de Il Segreto, lo sceneggiato iberico più amato dal pubblico italiano di Canale 5. Le anticipazioni dei prossimi episodi in onda prossimamente in Italia, svelano che Alvaro Fernandez farà venire a galla tutta la verità sulla Gravidanza di Antolina. Isaac Guerrero dopo aver compreso le menzogne della sua consorte riuscirà a rintracciare Juanote.

Isaac rintraccia Juanote, il padre del figlio che aspettava Antolina

Gli spoiler sui prossimi episodi de Il Segreto, che andranno in onda in Italia tra qualche settimana svelano che Elsa Laguna avrà l'ennesima brutta batosta dopo aver pensato di aver trovato nuovamente l'amore con Alvaro.

Infatti, l'uomo ben presto fuggirà dal paese con tutte le ricchezze di Elsa proprio a pochissime ore dal matrimonio. Isaac quando scoprirà il terribile comportamento del medico non riuscirà a trattenere la sua rabbia, per questo motivo deciderà di allontanarsi da Puente Viejo con l'intenzione di trovarlo. Dopo giorni passati a fare lunghe investigazioni, il Guerrero riuscirà a ritrovare il suo nemico.

Fernandez oltre ad confessare al carpentiere di aver rubato il patrimonio delle Laguna, farà un'ulteriore dichiarazione sconvolgente al suo rivale. Il falegname scoprirà che la sua consorte quando ha perso il bambino era gravidanza solo da tre mesi: questa rivelazione farà scoprire finalmente a Isaac che Antolina aspettava un figlio che non era il suo. Il Guerrero a quel punto fuori di sé dopo aver scoperto l'imbroglio della consorte, farà immediatamente rientro nel piccolo paesino per affrontarla.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Il Segreto

Gli spoiler della prossime puntate de Il Segreto inoltre ci rivelano che dinanzi alle incriminazioni del marito la Ramos cercherà di difendersi screditando Alvaro, per il furto fatto ad Elsa. Tuttavia Isaac continuerà a credere alla versione raccontata da Alvaro, dato che farà dalle ricerche per conto suo e riuscirà ad ottenere la cartella clinica che riguarda proprio la maternità di Antolina.

Zabaleta approva il racconto di Fernandez, Isaac trova Juanote

Il carpentiere grazie al referto medico avrà la dimostrazione che Alvaro gli ha confessato tutta la verità.

In seguito la Ramos continuerà a mentire dicendo di non aver mai imbrogliato il suo consorte, dato che nel corso di una cena dove ci saranno anche i coniugi Castaneda, esprimerà il pensiero che a Puente Viejo c'è un complotto contro di lei. In questa vicenda complicata prenderà voce anche il dottor Zabaleta, che oltre ad affermare a Isaac che Fernandez non ha detto una bugia riguardo la gravidanza di sua moglie, gli racconterà che la perfida donna ancor prima di perdere il figlio che portava in grembo gli aveva domandato qualcosa su una malattia genetica che colpisce i figli di una generazione di uomini che vive in un paese vicino.

Juanote si reca a Puente Viejo

Sempre le anticipazioni de Il Segreto, rivelano che Guerrero dopo aver sentito la testimonianza del primario di Alvaro, capirà che il vero papà del bimbo che aspettava sua moglie sia Juanote, un uomo che ogni giorno combatte per rimanere in vita per via della patologia congenita che ha fatto morire già altri suoi parenti. Per ottenere un'ulteriore conferma ai suoi dubbi, il falegname sceglierà di incontrare l'uomo che potrebbe aver avuto rapporti intimi con Antolina, seppur consapevole che possa essere già deceduto.

Fortunatamente l'amante della Ramos sarà vivo, e malgrado lo stato di salute barcollante garantirà a Isaac di dirgli tutto quello che deve sapere per quanto riguarda l'ex ancella. Per finire, proprio nel momento in qui Antolina avrà una forte litigata con Elsa, nel paesino rientrerà il carpentiere, ma sarà accompagnato, dato che con lui ci sarà il vero papà del bimbo che sua moglie non ha mai portato alla luce.