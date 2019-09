Elettra Lamborghini si racconta a cuore aperto ai tantissimi fan che la seguono e la supportano tutti i giorni sui social e proprio per questo motivo ha deciso di raccontare un malessere che l'affligge ormai da un anno. La cantante e ricca ereditiera ha confessato di aver paura delle persone, soprattutto quando si trova in posti che lei considera sicuri, ma che da un paio di anni a questa parte non lo sarebbero più.

La popolarità di Elettra, infatti, è cresciuta tantissimo al punto che la cantante viene costantemente fermata per la strada dai suoi fan, che le chiedono di poter scattare un selfie. Una situazione che tuttavia non sarebbe facilissima da gestire per la Lamborghini, la quale ha parlato apertamente del suo malessere.

La confessione di Elettra: 'Sto malissimo'

La cantante ha esordito, con il suo sfogo su Instagram, dicendo che nel corso dell'anno ha scoperto una nuova paura: "Ho sviluppato una atroce paura per le persone, soffro da matti ma cerco di non farlo vedere.

Sto malissimo“. Elettra ha anche spiegato che cerca in tutti i modi di non farlo notare ai suoi fan e così quando si presenta agli eventi pubblici lo fa sempre con il sorriso e con quella grinta che la contraddistingue e l'ha resa amatissima.

Eppure la paura delle persone convive ormai con Elettra, la quale ha raccontato che ciò non accade nei luoghi di lavoro, come ad esempio a un concerto oppure a un instore dove incontra i suoi ammiratori, bensì quando si trova in quei posti in cui ritiene di sentirsi sicura.

"Questo succede quando una persona viene toccata nella sua comfort zone", ha dichiarato la Lamborghini su Instagram. Una paura che nascerebbe nel momento in cui persone a lei estranee violano la sua privacy, presentandosi anche in luoghi che dovrebbero essere a lei riservati, per chiedere di scattare l'ennesima foto.

Elettra ha svelato che quando ciò accade, lei tende a scappare perché si lascia sopraffare dall'ansia e quindi si richiude all'interno di uno stanzino, dove cerca in tutti i modi di ritrovare se stessa e soprattutto di ripristinare la calma che ha perso.

La paura di Elettra Lamborghini

Una situazione, quindi, che non è per nulla facile per la bella Elettra, che quest'anno ha raggiunto il massimo della popolarità televisiva anche da noi in Italia nelle vesti di giudice a The Voice, il talent di Rai 2 condotto da Simona Ventura.

La Lamborghini ha concluso il suo lungo sfogo sui social dicendo che non si vergogna per questa situazione che le accade sempre più spesso e ha ammesso che vorrebbe far capire alle persone che la seguono e la supportano che anche i personaggi pubblici hanno un cuore e una privacy che andrebbe rispettata.