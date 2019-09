Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, il popolare dating show di Maria De Filippi, di cui oggi pomeriggio è stata registrata una nuova puntata del trono over. Le ultime anticipazioni sul programma rivelano che c'è stato un dibattito molto acceso tra Gemma Galgani e Anna Tedesco, le due dame che hanno in comune la love story (finita male) con Giorgio Manetti. A quanto pare tra le due dame sono volate parole grosse nel corso della registrazione di oggi e, ovviamente, è stato tirato in ballo anche il 'gabbiano' toscano che ormai ha scelto di non far più parte del cast della trasmissione di Canale 5.

Uomini e donne, le anticipazioni della nuova registrazione: Gemma e Anna ai ferri corti

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni sulle prossime puntate di Uomini e donne trono over rivelano che durante la nuova sfilata organizzata in studio, Gemma e Anna sono tornate a discutere animatamente e se ne sono dette quattro.

Durante lo scontro sembrerebbe che la Galgani sia arrivata anche ad offendere la sua 'nemica' dandole della 'sciaq... da quattro soldi'.

Parole al vetriolo, quindi, quelle pronunciate da Gemma nei confronti di Anna che ovviamente non è rimasta in silenzio e per colpire nel profondo la sua rivale ha tirato in ballo l'argomento Giorgio Manetti. Anna evidentemente sa bene che questo è un tasto ancora dolente per la Galgani e così ha dichiarato che all'epoca della relazione tra lei e Giorgio, quest'ultimo avrebbe scelto di chiudere la love story con Gemma perché non la voleva più e non per colpa sua.

Immediata anche la reazione di Gianni Sperti, il quale già nella registrazione precedente di Uomini e donne trono over aveva mosso i suoi dubbi nei confronti del ritorno di Anna Tedesco e anche questa settimana non ha nascosto di essere sorpreso dal fatto che venisse tirato in ballo ancora Giorgio Manetti, nonostante ormai non faccia più parte del parterre di cavalieri del trono over.

Il bacio tra Ida e Armando: Riccardo resta senza parole in studio a Uomini e donne

Ma i colpi di scena non sono finiti qui.

Le anticipazioni sulla registrazione di Uomini e donne over di oggi, infatti, rivelano che ci sono delle novità importanti che riguardano anche la dama Ida Platano, la quale questa settimana è stata protagonista di un'esterna con il cavaliere Armando. Tra i due le cose sono andate molto bene tanto che c'è stato anche un bacio.

Una confessione che ha scaturito un po' di chiacchiericcio in studio e soprattutto il malcontento di Riccardo, ex fidanzato di Ida, il quale non ha gradito per niente la nuova frequentazione della dama con colui che può essere considerato il suo 'nemico' in trasmissione.