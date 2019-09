Da qualche settimana a questa parte, sul web impazza la notizia di un ipotetico ritorno di fiamma tra Daniele Interrante e Guendalina Canessa. Quest’ultima oggi, nel salotto di Pomeriggio 5, ha fatto chiarezza in merito alla vicenda.

Nel mese di agosto i due ex coniugi sono stati pizzicati dai paparazzi, insieme alla figlia Chloe, in vacanza a Lecce. A riportare la notizia parlando di un presunto ritorno di fiamma, era stato il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti.

Oggi Barbara d’Urso ha riacceso i riflettori su questa vicenda. La conduttrice, senza mezzi termini, ha chiesto alla sua ospite: “Sei tornata con Daniele?” Dopo un momento di titubanza, la diretta interessata ha detto: “Abbiamo passato una vacanza insieme ad agosto e siamo stati da Dio.”

L’ex gieffina poi ha proseguito: “Io sono innamorata di Daniele, ma non sessualmente. Lo vedo come nostra figlia”.

A quanto pare il sentimento di Guendalina per il suo ex marito non si è mai spento, solamente che oggi riesce a vederlo con occhi diversi. Se i due ex coniugi oggi sono in ottimi rapporti, lo devono anche grazie all’amore per la propria figlia.

Dunque, per tutti i nostalgici della coppia, purtroppo, non è arrivato nessun lieto fine per Guendalina e Daniele. I due, nonostante abbiano trascorso le vacanze insieme, non sono tornati a formare una coppia.

La storia d’amore tra Daniele e Guendalina

La passione tra Guendalina Canessa e Daniele Interrante è sbocciata nel 2007. Nel 2010 la coppia decide di unirsi in matrimonio in Giamaica e pochi mesi dopo nacque la loro bambina. Quando la liaison tra i due sembrava andare a gonfie vele, la Canessa e l’ex tronista di Uomini e Donne si dissero addio. Subito dopo, Interrante iniziò una relazione con Francesca De André. Tuttavia Interrante, in più di una intervista, ha sempre negato di aver tradito la sua ex moglie.

Giendalina sul Dama: ‘Mai con gli ex delle mie amiche’

Guendalina Canessa in questi giorni è finita al centro del Gossip anche per un presunto flirt con Andrea Damante. In merito ai pettegolezzi, l’opinionista ha smentito prontamente la voce comparsa sul web. Tramite il suo profilo Instagram Guendalina ha postato una foto mentre si trova ad Ibiza. Nella didascalia l’ex moglie di Interrante ha confessato di essere nauseata per cose lette nei giorni scorsi, sul suo conto.

Poi ha precisato che non frequenterebbe mai Andrea Damante, per un motivo ben preciso: “Mai con gli ex storici delle mie amiche”. A quanto pare per la Canessa l’amicizia è sacra e quindi non farebbe mai un torto ad una sua grande amica. La donna poi ha riferito che il messaggio è rivolto agli haters, perché chi la conosce, sa benissimo quale sia la sua politica.