Una nuova registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne si è tenuta sabato 14 settembre agli studi Elios di Roma, segnalando importanti novità per quanto riguarda il percorso di dame e cavalieri. Ampio spazio è stato dedicato ancora a Gemma Galgani, che in settimana è uscita con un corteggiatore come già avevano evidenziato alcune foto rimbalzate sul web. Ma l'incontro non è andato come previsto, tanto che la dama ha deciso di eliminarlo.

Ida Platano ha dovuto fare i conti con una scenata di gelosia da parte di Riccardo Guarnieri che non ha affatto gradito l'amicizia nata tra lei e Armando Incarnato. E il fatto ha scatenato l'ennesima crisi nella sua ex, scoppiata in lacrime ancora una volta. Spazio anche alle nuove frequentazioni oltre che per una piacevole novità, dato che una coppia ha già deciso di abbandonare insieme il programma.

Gemma elimina Franco

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni di Uomini e donne relative all'ultima registrazione del Trono Over, la terza della stagione 2019-20. In essa, Raimondo e Loredana hanno annunciato di voler uscire insieme dal parterre per cominciare a frequentarsi nella vita di tutti i giorni. La parola è poi passata a Gemma Galgani e alla conoscenza con JeanPierre, Gianfranco e Franco. In settimana la dama è uscita con quest'ultimo ma la serata non è andata come previsto, dato che lei lo ha trovato parecchio distaccato.

Per tale ragione ha deciso di eliminarlo, continuando invece il suo percorso al fianco degli altri due. In studio, però, Anna Tedesco ha raccontato di avere parlato con JeanPierre che le ha confessato di non essere davvero interessato a Gemma. Tale dichiarazione è stata smentita dal cavaliere, il quale ha chiarito di avere ammesso che avrebbe preferito il numero di Anna. Parole che hanno scatenato la delusione della dama torinese.

Si è poi passati al battibecco tra Armando e Ivan a causa di Valentina F. Quest'ultima ha ammesso di avere frequentato brevemente Incarnato, ma le cose non sono andate bene tra loro.

Ida ancora in lacrime per Riccardo

Proseguendo con le anticipazioni di Uomini e donne rese note dal Vicolo delle News, Armando ha chiesto per due volte ad Ida di uscire, ma lei ha rifiutato non sentendosi ancora pronta.

Sulla questione è intervenuto Riccardo che ha rimproverato la sua ex per essersi fatta consolare da Incarnato quando era uscita dallo studio durante la precedente registrazione. La sua scenata di gelosia ha scatenato una nuova crisi nella Platano, ancora in lacrime anche se questa volta è stato Ivan a correre in suo aiuto. Valentina e Riccardo hanno anche raccontato di essersi incontrati per caso in autostrada, prima nella corsia d'emergenza e poi in autogrill.

Si sono sentiti poi al telefono anche se lei ha atteso diversi giorni prima di rispondere ad un messaggio di Guarnieri. Lo stesso è accaduto per Anna Tedesco e per un nuovo cavaliere con il quale ha appena avviato la conoscenza. La dama ha inoltre raccontato di avere incontrato Giorgio Manetti in un locale di Firenze in compagnia della sua fidanzata.