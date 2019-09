La prima puntata di Temptation Island Vip 2, ha mostrato una Serena Enardu disinvolta e disposta a conoscere i ragazzi nel villaggio. Il comportamento propositivo della sarda non è piaciuto al suo ex Giovanni Conversano, che ha usato Instagram per puntare il dito contro la protagonista del reality. Alle dure parole del pugliese (supportate da quelle della compagna Giada Pezzaioli), hanno risposto prima Elga e poi Tommaso, rispettivamente sorella e figlio dell'ex tronista di Uomini e donne.

Conversano attacca Serena: 'Per lei basta che respirino'

Tra i tanti che ieri sera hanno commentato la prima puntata di Temptation Island Vip, c'era anche una persona che in passato ha avuto a che fare con una delle protagoniste del cast. Stiamo parlando di Giovanni Conversano, che è stato fidanzato per anni con Serena Enardu: i fan di Uomini e Donne, infatti, ricorderanno la scelta romantica che sancì l'inizio di questa chiacchierata storia d'amore.

Mentre su Canale 5 andavano in onda le immagini dei primi approcci tra la sarda e il single Alessandro, il suo ex ha deciso di usare Instagram per esprimere la sua opinione a riguardo. "Dopo 9 anni, tutti i nodi vengono al pettine. Io vi dico che lei è sempre stata così. Non vi dirò tutto perché voglio vedere fino a che punto arriva, ma non mi meraviglio, forse voi sì", ha detto il pugliese rivolgendosi direttamente ai suoi followers.

Dopo aver ribadito che sono proprio alcuni atteggiamenti troppo "leggeri" della Enardu ad averlo portato a chiudere la loro relazione tanti anni fa, Conversano si è chiesto ironico: "Ma questo è l'inizio del programma? Ma di cosa stiamo parlando?". Rivolgendosi a Pago, poi, Giovanni ha aggiunto: "Amico mio, ce ne hai messo di tempo per capire. Stai tranquillo, non piangere. Per lei, basta che respirino".

Tommaso difende la mamma: 'Fiero di te'

Anche la compagna di Conversano Giada Pezzaioli ha usato i social network per esprimere un parere su quello che stava andando in onda: "Ipocrita, senza dignità, senza valori. Squallida".

Agli attacchi che ha ricevuto sua sorella Serena da parte dell'ex Giovanni e della sua nuova compagna, ha risposto Elga Enardu con il seguente messaggio; "Vi chiedo di ignorare le storie di quel povero sfigato che cerca ancora un po' di visibilità.

Non commentate, perché è quello che vuole".

A prendere le parti della sarda (che essendo priva di telefono da giorni, ieri sera non si è potuta difendere) ci ha pensato anche il figlio adolescente, che su Instagram ha scritto: "Io sto bene e sono fiero di mia madre, sono felice che sia se stessa. Faccio queste Stories per chiedere ad una persona di smetterla di commentare". Giovanni ha replicato a sua volta alle parole di Tommaso: "Mi fermo solo per te, perché i tuoi video mi hanno toccato il cuore.

Scusami, ma tu non hai colpe da sempre".