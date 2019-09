Continuano ad appassionare le anticipazioni di Beautiful in arrivo negli Stati Uniti, con trame ricche per molti degli storici personaggi della soap. Insieme alla storyline principale riguardante la scoperta della finta morte di Beth Spencer (con tutte le conseguenze del caso), nel corso della prossime settimane anche Bill e Katie torneranno ad essere grandi protagonisti. Il magnate sarà coinvolto in primo piano nella vendetta contro Flo Fulton e Thomas Forrester, schierandosi dalla parte di Brooke, ma avrà anche altro a cui pensare quando una tragedia colpirà lui e Katie.

E stando alle anticipazioni, ancora criptiche, relative alle puntate in onda nella settimana del 16 settembre, tale problema potrebbe riguardare la Salute della Logan, con la ripresentazione dei problemi cardiaci che già in passato l'avevano costretta a lottare tra la vita e la morte.

Beautiful anticipazioni: Katie avrà bisogno di Bill

Secondo quanto riportano le anticipazioni di Beautiful in arrivo dagli Stati Uniti, Katie Logan si troverà per la prima volta ad affrontare Flo dopo la scoperta del suo coinvolgimento nella finta adozione.

Anche lei, come Donna e Brooke, l'aveva accolta a braccia aperte in famiglia, dopo avere scoperto che si trattava della figlia di Storm, ma dovrà ricredersi e la delusione sarà comprensibilmente inevitabile. Sarà proprio questo il punto di partenza per quella tragedia di cui si parla da giorni? Gli spoiler della settimana che si apre il 16 settembre segnalano, infatti, che Bill supporterà la fidanzata quando lei avrà bisogno di lui, mettendo il lavoro in secondo piano.

Si precisa, altresì, che gli ex coniugi Spencer si troveranno coinvolti in un dramma che sarà potenzialmente pericoloso per la vita di qualcuno. Impossibile a questo punto fare a meno di pensare ad un nuovo cardiaco per la Logan, causato proprio dalla figlia di colui che in passato aveva reso possibile il trapianto di cuore.

Trame americane Beautiful: Bill si schiera dalla parte di Brooke

In attesa di scoprire quale evoluzione prenderà questo dramma e se Katie sarà costretta a lottare tra la vita e la morte, nelle puntate americane di Beautiful Flo sarà rimessa in libertà grazie all'accordo preso con Ridge: se lei non coinvolgerà Thomas nelle sue accuse, Forrester le pagherà la cauzione.

Il fatto causerà nuove tensioni in famiglia, soprattutto tra lo stilista e Brooke che si renderanno protagonisti di una discussione durissima. E se Ridge finirà per affogare i suoi dispiaceri nell'alcool, incontrando poi Shauna Fulton al Bikini Bar e trascorrendo la notte con lei, Brooke si sfogherà con Bill e troverà il suo sostegno. Anche secondo lo Spencer, infatti, Thomas, Flo e tutte le persone coinvolte dovranno pagare per le sofferenze causate a Hope e Liam.

E chissà che il magnate non compia una nuova mossa per portare a termine la sua vendetta.