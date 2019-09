Torna anche quest'anno su Mediaset l'appuntamento con uno degli show televisivi più attesi di fine estate, Temptation Island Vip. Lunedì 9 settembre, infatti, in prima serata su Canale 5 è andata in onda la tanto attesa prima puntata della seconda edizione in cui sono state presentate le 5 coppie che quest'anno metteranno alla prova la loro relazione trascorrendo 21 giorni nei villaggi insieme ai tentatori e alle tentatrici.

Per tutti coloro che non hanno avuto il piacere di seguire la prima puntata in diretta, sappiate che avrete sempre modo di rivederne la replica sui canali ufficiali Mediaset.

Dove vedere la replica della prima puntata

Nel dettaglio, si segnala che la replica della puntata d'esordio della seconda edizione di Temptation Island Vip 2 sarà disponibile sia in tv che sul web. La replica televisiva andrà in onda martedì 10 settembre in prima serata su La5 a partire dalle ore 21:25.

La replica online, invece, sarà facilmente reperibile sia sul sito Witty tv che su Mediaset Play. Sul primo canale citato, la visione della replica non è soggetta a vincoli, mentre sulla seconda piattaforma è destinata soltanto agli utenti registrati al sito.

Ciro Petrone abbandona il villaggio

La prima puntata di Temptation Island Vip ha avuto inizio con i video di presentazione delle 6 coppie di questa edizione: Nathalie Caldonazzo con il fidanzato Andrea Ippoliti, Pago con Serena Enardu, Ciro Petrone con la fidanzata Federica Caputo, Simone Bonaccorsi con Chiara Esposito, Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano Macchi e Damiano Coccia "Er Faina" con la fidanzata Sharon Macri.

Subito dopo c'è stato l'approdo dei fidanzati e delle fidanzate sull'isola delle tentazioni, a cui è seguita la presentazione delle tentatrici e dei tentatori. Poi, c'è stata la consegna della collana di fiori e il momento in cui le coppie si sono dovute separare per seguire i tentatori e le tentatrici nei rispettivi villaggi.

Da qui in poi, Alessia Marcuzzi ha iniziato a mostrare al pubblico i primi giorni di permanenza delle coppie nei villaggi.

Il primo fra i fidanzati ad essere chiamato nel Pinnettu è stato il cantante Pago, che ha avuto così modo di vedere alcuni video in cui la sua fidanzata era molto vicina al tentatore Alessandro. Stessa cosa è successa anche a Stefano Macchi e Damiano Coccia. Il primo ha avuto modo di visualizzare alcuni video in cui Nathalie Caldonazzo si lamentava molto di lui e del suo modo di gestire il loro rapporto, mentre il secondo ha avuto modo di vedere la sua fidanzata mentre si faceva massaggiare il collo da uno dei tentatori.

Poi è stata la volta del primo falò sia per le ragazze che per i ragazzi. A fine puntata poi, Ciro Petrone ha abbandonato il suo villaggio per correre dalla sua fidanzata, trasgredendo alle regole del programma. Per questa ragione lui e la sua fidanzata sono stati eliminati dal reality.