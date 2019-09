In attesa che questa sera vada in onda la seconda puntata di Temptation Island VIP, la produzione del programma si è divertita a fare qualche piccolo spoiler sul suo profilo Instagram, in merito a quello che accadrà questa sera. Quello che è stato mostrato sull'account di Temptation Island è un filmato nel quale la concorrente Serena Enardu e il tentatore Alessandro hanno infranto il regolamento della trasmissione, compiendo un gesto inaspettato.

I due ragazzi, infatti, si sono improvvisamente tolti i microfoni per potersi bisbigliare delle cose all’orecchio, in modo da non essere ascoltati da nessuno. La produzione del docu-reality, però, ha immediatamente immortalato la questione, esortando i due ragazzi a smettere di trasgredire le regole del programma.

Serena e Alessandro trasgrediscono il regolamento di Temptation Island

Nel video spoiler, pubblicato sul profilo Instagram di Temptation Island, si vedono Serena e Alessandro che serenamente chiaccherano un po' in disparte.

A un certo punto, però, l'ex tronista di Uomini e Donne ha chiesto al tentatore di coprire il microfono allo scopo di non lasciare intendere cosa si stessero dicendo. La Enardu, quindi, si è avvicinata al suo orecchio e gli ha bisbigliato qualcosa di inaudibile. Dopo pochissimi istanti, però, la produzione si è resa conto di tutto e ha provveduto a riprendere il loro comportamento.

Una voce, infatti, ha comunicato ai due "trasgressori" che da regolamento è vietato togliere i microfoni per parlare di nascosto.

Beccati sul fatto compiuto, i due sono rimasti un po' senza parole, ma Serena ha subito preso le redini della situazione dicendo: "Ok, non succederà più". In seguito, la compagna d'avventura dell'ex tronista, Anna Pettinelli si è avvicinata alla coppia e ha chiesto loro di chi fosse stata l'idea.

Gli altri spoiler sulla puntata di stasera

La sorella di Elga, ovviamente, si è assunta tutte le responsabilità del caso confermando di essere stata lei l'artefice di tutto.

Il suo comportamento non sarà certamente gradito da Pago. Per tale ragione non rimane che attendere la puntata di questa sera, 16 settembre, dove, probabilmente, si scoprirà come avrà reagito l'uomo al comportamento della sua compagna.

Tra gli spoiler, pubblicati sul profilo Instagram di Temptation Island, sta facendo molto clamore anche un altro filmato. Si tratta di una clip in cui Sharon apprende la decisione di Damiano di avere subito un confronto immediato.

Nell'apprendere tali parole, la "Fainessa", così come è stata definita dalla conduttrice, ha risposto: "Il falò adesso? Ma io ho sonno". Una risposta sicuramente fuori dalle righe.