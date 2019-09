Ieri, sabato 14 settembre, è stata effettuata la seconda registrazione del trono over di Uomini e donne. Attraverso alcune anticipazioni, però, è possibile scoprire in anteprima cosa è successo. Protagonisti indiscussi della puntata pare proprio siano stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due si sono, ormai, lasciati da un bel po' di tempo, per volere di lui, eppure, l'uomo pare non sia disposto a lasciare andare del tutto la donna.

La Platano, infatti, pare abbia incominciato a frequentare Armando Incarnato, ex di Valentina. Tra i due ci sarebbero stati degli scambi di messaggi e anche la richiesta di un incontro. Nell'apprendere tali parole, però, Riccardo Guarnieri sembrerebbe aver dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia, al termine della quale la donna pare sia uscita dallo studio in lacrime.

Ida Platano racconta l'inizio della frequentazione con Armando Incarnato

Nel corso della registrazione di ieri, Ida e Riccardo hanno occupato la scena.

La conduttrice Maria De Filippi ha fatto sedere al centro dello studio la Platano, chiedendole di spiegare come stessero andando le cose nella sua vita dal punto di vista sentimentale. A quel punto, allora, la donna ha confessato di sentirsi con Armando, un personaggio molto discusso nel parterre maschile. L'uomo, infatti, si è reso protagonista di una burrascosa frequentazione con Valentina, terminata bruscamente.

Secondo quanto rivelato dalla ragazzo, infatti, l'uomo avrebbe concluso la relazione dicendole: "Ammazzati".

Ad ogni modo, giunto il turno di Ida, la donna ha detto di sentire con piacere Incarnato. Almeno per il momento, però, la loro relazione non sembrerebbe essere andata oltre dei semplici contatti telefonici. Armando le avrebbe chiesto un incontro ma, per adesso, la donna non si è sentita di accettare.

La scenata di gelosia di Riccardo Guarnieri

Subito dopo aver trattato la questione, si è intromesso Riccardo. Quest'ultimo ha accusato la donna di essersi subito fatta consolare da Armando. Dinanzi tali accuse, sembra che la Platano non abbia retto alla tensione e sia scappata dallo studio in lacrime. Ancora una volta, dunque, Guarnieri si sarebbe intromesso nelle cose della sua ex fidanzata non permettendole di voltare pagina.

Numerosi, infatti, pare siano stati gli interventi di alcune persone del parterre femminile volti proprio ad attaccare Riccardo e ad accusarlo di essere egoista, non permettendo alla donna di liberarsi del passato andando avanti. Valentina, inoltre, ha concluso dicendo di essere in contatto con Riccardo; i due pare siano intenzionati a continuare la loro conoscenza.