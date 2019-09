Ieri, domenica 15 settembre, si sono ufficialmente concluse le riprese della seconda edizione Vip di Temptation Island. A comunicare ai fan che il viaggio nei sentimenti dei protagonisti del cast è finito, sono state sia la redattrice Raffaella Mennoia che Elga Enardu su Instagram. L'ex tronista di Uomini e donne, in particolare, ha pubblicato sui social un selfie con sua sorella Serena, che era appena rientrata a casa dopo 21 giorni di permanenza all'Is Morus Relais.

Tutte le coppie di Temptation hanno affrontato il falò

Sono passati 21 giorni da quando, in Sardegna, sono cominciate le registrazioni di Temptation Island Vip 2. Mentre in Tv sta per andare in onda la seconda puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi, sul web inizia a circolare la notizia sulla fine del programma.

Raffaella Mennoia autrice del format, nelle scorse ore, ha usato Instagram per confermare che le riprese sono terminate: le coppie del cast, dunque, hanno affrontato il falò di confronto definitivo, perciò il viaggio nei sentimenti si è concluso ieri sera per tutti (15 settembre).

L'indiscrezione sulla fine dei lavori in terra sarda, ha trovato riscontro anche nelle Stories che Elga Enardu ha pubblicato sui social network qualche ora fa: stamattina, infatti, l'ex tronista di Uomini e Donne ha informato i suoi tanti followers che la sorella Serena è finalmente tornata a casa. Oltre a scattarsi un selfie con la gemella, che tanto le è mancata nelle ultime tre settimane, la ragazza l'ha immortalata mentre si scambiava un dolce e affettuoso abbraccio con suo marito Diego Daddi.

Per rispetto del contratto che tutti i concorrenti di Temptation hanno firmato tempo fa, nessuno ha spoilerato se la sarda è ancora fidanzata con Pago oppure no: per scoprire come è andata a finire tra i due piccioncini, infatti, si dovrà aspettare l'ultima puntata del reality.

Le anticipazioni della seconda puntata

Il fatto che si siano concluse le riprese di Temptation Island Vip in Sardegna, non distrae il pubblico da quello che accadrà tra poche ore: oggi lunedì 16 settembre, infatti, andrà in onda la seconda attesissima puntata del docu-reality condotto da Alessia Marcuzzi.

Tra le tante anticipazioni che sono state date dagli addetti ai lavori, spicca sicuramente quella sul falò di confronto che Damiano Er Faina ha chiesto alla fidanzata Sharon, a pochissimi giorni dall'inizio del loro viaggio nei sentimenti.

Stasera il pubblico scoprirà se la romana ha accettato di avere un faccia a faccia anticipato con lo youtuber e soprattutto se torneranno a casa insieme oppure separati.

Nei villaggi, comunque, arriverà una nuova coppia a scombussolare gli equilibri: per sostituire gli squalificati Ciro Petrone e Federica, sbarcheranno sull'isola Gabriel Pippo (figlio del comico Pippo Franco) e la compagna Silvia.