Il cast completo di Temptation Island Vip 2 è stato presentato questa settimana dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi su Tv Sorrisi e Canzoni. Grande attenzione non soltanto per le sei coppie famose che quest'anno si metteranno in gioco per mettere alla prova i loro sentimenti, ma anche per il cast di tentatori e tentatrici che proveranno a mettere a dura prova i fidanzati e le fidanzate all'interno del villaggio.

Tra questi vi sono anche dei personaggi che in passato hanno gravitato all'interno dello studio di Uomini e donne, come nel caso di Antonio Moriconi.

I nuovi tentatori di Temptation Island Vip: diversi arrivano da U&D

In molti si ricorderanno di Antonio per essere stato uno dei corteggiatori della bella Teresa Langella, la tronista napoletana che alla fine del suo percorso preferì coronare il suo sogno d'amore con Andrea Dal Corso.

E così Antonio avrà la possibilità di rimettersi in gioco, questa volta nelle vesti di tentatore.

Nel cast di tentatori di quest'anno figura la bella Federica Francia, fresca della partecipazione a Uomini e donne trono classico come corteggiatrice di Andrea Zelletta. Sempre dal dating show pomeridiano di Canale 5, questa volta però dal trono over, arriverà il cavaliere Michele Loprieno.

Presente anche Alessandro Catania, noto al pubblico di U&D per essere stato tra le fila di pretendenti della bella Nilufar Addati.

E poi ancora tra i tentatori di questa seconda stagione di Temptation Island Vip vi sarà anche David Nenci, noto sui social per le foto del suo fisico statuario.

E poi ancora sarà presente nel cast anche Cecilia Zagarrigo, che qualche anno fa partecipò a U&D per corteggiare e conquistare Oscar Branzani.

I primi spoiler da Temptation Island Vip 2: la fuga di Ciro Petrone dal villaggio

Un'edizione che sembra promettere molto bene dal punto di vista delle dinamiche, così come è stato anticipato in queste ore sulla pagina ufficiale Instagram del reality show.

In particolar modo questo pomeriggio è stato diffuso un video riguardante il giovane Ciro Petrone, il quale è andato letteralmente in escandescenza ed ha tentato la fuga dal villaggio delle tentazioni.

Ciro, evidentemente avrà visto un filmato della sua fidanzata che non gli sarà piaciuto e che non lo avrà convinto più di tanto e così ha messo in scena una fuga dal suo villaggio per raggiungere quello dove si trovava la ragazza assieme alla schiera di tentatori.

Il video sta facendo già il giro del web e dei social e in pochissimi minuti è diventato virale.

Tuttavia questa non è la prima 'fuga' che avviene nel reality show, dato che nelle precedenti edizioni anche Cristian Galella e Salvatore Di Carlo, entrambi ex volti di Uomini e donne, abbandonarono il loro villaggio per raggiungere le amate dall'altra parte.