Si riaccendono i fornelli de "La Prova del Cuoco". L'ormai storico programma di cucina di Rai 1 condotto da Elisa Isoardi quest'anno andrà in onda a partire da lunedì 10 settembre. Tra le principali novità di questa edizione c'è una rubrica dedicata all'alimentazione di cani, gatti e altri animali domestici. A tale proposito, a fare compagnia in studio alla presentatrice piemontese ci sarà il suo cagnolino Zenit, un simpatico barboncino toy di sei anni che l'ex compagna di Matteo Salvini ha trovato in un allevamento.

Riaprono le cucine de "La prova del cuoco" che per la seconda edizione consecutiva sarà presentata da Elisa Isoardi. In tutte le puntate di questa nuova edizione la conduttrice della Valle Grana avrà al suo fianco Claudio Lippi, che come suo solito garantirà un pizzico di ironia alla trasmissione.

Ovviamente, nel corso dei prossimi mesi, non mancheranno sfide appassionate ai fornelli, rubriche di cucina, cooking show, ospiti speciali, consigli di dietologi e spazi dedicati alle tradizioni culinarie di tutta Italia.

Le ricette per gli amici a quattro zampe

Una delle principali novità di questa edizione de "La prova del cuoco" sarà la presenza di uno chef dog che insegnerà al pubblico a casa a preparare delle ricette ideali per cani e gatti.

Inizialmente la rubrica dedicata all'alimentazione degli animali domestici avrà uno spazio settimanale di sei minuti, ma non è escluso che nel corso del programma possa avere una durata maggiore. In questo lasso di tempo verrà spiegato ai telespettatori quali sono gli alimenti che i nostri amici canini e felini possono mangiare, ma anche quali sono gli alimenti assolutamente vietati per la loro dieta.

Di sicuro, oggi c'è una maggiore attenzione per l'alimentazione dei nostri amici a quattro zampe e questo si riflette positivamente sul loro umore e sulla loro salute.

Breve storia del programma

"La prova del cuoco" è una trasmissione a carattere gastronomico che va in onda su Rai Uno dall'ottobre del 2000.

Nel corso di venti anni di messa in onda, questa storica trasmissione del palinsesto televisivo italiano è stata condotta soprattutto da due presentatrici: Antonella Clerici, che ha presentato il format dal 2000 al 2008 e dal 2010 al 2018 ed Elisa Isoardi che invece ha assunto la conduzione del programma dal 2008 al 2010 (in occasione della maternità della Clerici) e dal 2018 a oggi.

Gli altri presentatori della trasmissione sono stati Claudio Lippi, per 242 puntate, dal 2011 al 2013, e Anna Moroni, Lorenzo Branchetti e Federico Quaranta che invece hanno condotto cinque puntate ciascuno in sostituzione di Antonella Clerici.