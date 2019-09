Le vicende di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore (titolo originale Dolunay) si avviano alle battute finali. Gli spoiler delle puntate in onda dal 9 al 13 settembre alle ore 14:45 su Canale 5 svelano che Nazli Pinar scoprirà di attendere un bambino da Ferit Aslan mentre i coniugi Onder verranno arrestati per tutti i crimini commessi.

Bitter Sweet: Asuman tenta il suicidio

Le anticipazioni di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, relative alle puntate in onda da lunedì 9 a venerdì 13 settembre, rivelano che la storia tra Nazli e Ferit procederà con il vento in poppa per la felicità dei propri famigliari e amici.

L'unica sarà la signora Leman che nutrirà diffidenza nei confronti della nuora. Intanto Hakan continuerà a tessere la propria trappola, cercando di mettere le mani sulla Pusula Holding. L'Onder, infatti, ricatterà la Pinar affinché lasci l'Aslan, se non vuole che sua sorella finisca in carcere. A tal proposito, Asuman salirà sul tetto di una casa in costruzione con l'intenzione di suicidarsi. Fortunatamente Deniz accorrerà sul luogo, tanto da persuadere la ragazza a non portare a termine il suo piano folle. Dall'altro canto, Ferit organizzerà una cena a lume di candela per la cuoca per chiederle di sposarlo.

Engin ama Manami

Nazli accetterà di sottostare al ricatto di Hakan, tanto da lasciare l'Aslan durante la proposta di nozze. Ma l'affarista dimostrerà di non arrendersi al rifiuto della Pinar, tanto da voler fare delle indagini per capire le ragioni della sua drastica decisione. Intanto la cuoca deciderà di introdursi nella casa di Muzaffer insieme a Fatos per fare delle indagini. Più tardi quest'ultima parteciperà ad un escape room insieme a Tarik, Engin, dove quest'ultimo inizierà a provare dei sentimenti per Manami. Infine la sorella di Asuman prenderà coraggio, tanto da chiedere il divorzio da Ferit, in quanto ormai succube del ricatto da parte di Hakan.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Nazli smaschera Pelin

Nelle puntate di Bitter Sweet, trasmesse nella seconda settimana di settembre, la cuoca continuerà a non raccontare all'affarista di essere tenuta in pugno dal marito di Demet. A tal proposito, quest'ultimo ricatterà anche Leman, esortandola a non mettere bocca nella sua vendetta contro la coppia. Infatti la minaccerà di raccontare a Ferit che suo padre aveva ucciso il suo perché era l'amante di sua madre.

Dall'altro canto, Nazli apprenderà che Pelin è una complice del diabolico Hakan, tanto da scattarle delle foto con il telefonino. La cuoca, a questo punto, racconterà tutto all'Aslan, il quale deciderà di licenziare la Turan dalla Pusola Holding.

Ferit scopre il ricatto di Hakan

I coniugi Aslan si recheranno in tribunale per firmare il divorzio. Qui il giudice non approverà la loro richiesta, tanto da mandarli in terapia di coppia da una psicologa.

Solo allora esprimerà il suo verdetto. Fatos, invece, si renderà conto di essere cotta di Tarik mentre Hakan deciderà di riprendersi Bulut con ogni mezzo. Proprio quest'ultimo aiuterà i suoi genitori adottivi a riappacificarsi. Allo stesso tempo, Asuman racconterà tutta la verità al cognato. Ferit, a questo punto, deciderà di affrontare l'Onder a quattrocchi mentre la sorella di Nazli non andrà in galera.

La Pinar aspetta un bambino

Il Kaya, Ferit e le sorelle Pinar apprenderanno che il marito di Demet è il responsabile della morte dei genitori di Bulut. Quest'ultimo, con le spalle al muro si recherà a casa dell'Aslan, intenzionato ad uccidere Nazli per vendicarsi del rivale. Fortunatamente il piano sarà sventato dall'affarista, che avrà la meglio su Hakan. Alla fine i coniugi Onder verranno finalmente arrestati per tutti i crimini commessi. Passati alcuni giorni, Deniz organizzerà una bellissima festa di fine anno, dove la sorella di Asuman annuncerà a Ferit di essere incinta.