Dopo che Amedeo Venza ha anticipato la presenza di Cecilia Zagarrigo nel cast di Temptation Island Vip 2, il blog "Isa&Chia" ha regalato ai fan del reality un altro interessante rumor. Pare che un amatissimo ex corteggiatore di Uomini e donne sia sparito dai social network da qualche giorno e che qualcuno l'abbia visto a bordo di un bus vicino agli studi Elios: stiamo parlando di Antonio Moriconi, lo spasimante che Teresa Langella ha rifiutato alla scelta nel castello.

Antonio avvistato agli Elios: Temptation o il trono nel suo futuro?

Cosa ci faceva Antonio Moriconi vicino agli studi Elios pochi giorni fa? È questa la domanda che si stanno facendo gli appassionati di gossip da quando il blog "Isa&Chia" ha reso pubblica la segnalazione di una persona che sostiene di aver incontrato il ragazzo dove si registrano le puntate di Uomini e Donne.

Il fatto che il giovane sia stato visto a bordo di un bus, ha portato i curiosi a formulare due ipotesi: l'ex corteggiatore di Teresa Langella potrebbe aver sostenuto il provino per il ruolo di tronista oppure era a Roma per iniziare un'altra avventura Tv.

In questi giorni, infatti, si sa che i protagonisti di Temptation Island Vip 2 sono partiti alla volta della Sardegna, dove, a brevissimo, inizieranno le riprese delle puntate che il pubblico vedrà a partire da metà settembre su Canale 5.

La presenza del napoletano su un pullman che si aggirava attorno agli Elios, non è altro che un'anticipazione dell'imminente ritorno dello stesso sul piccolo schermo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Al momento, però, non si sa ancora se Antonio sarà uno dei nuovi protagonisti del Trono Classico (come gran parte dei telespettatori ha richiesto in questi mesi), oppure se la redazione l'ha scelto per il ruolo di "tentatore" del reality che quest'anno sarà condotto da Alessia Marcuzzi.

I primi 'tentatori' Vip provengono tutti da Uomini e Donne

L'insolita assenza di Antonio Moriconi da Instagram, non è l'unica ad aver catturato l'attenzione dei curiosi negli ultimi giorni: anche Fabrizio Baldassarre (ex corteggiatore di Angela Nasti e Sabrina Ghio) ha fatto perdere le sue tracce sui social network da quando il cast di Temptation Island Vip è volato in Sardegna.

Che tutte queste siano soltanto coincidenze?

Chi quasi certamente proverà a tentare i protagonisti del reality nel villaggio, è Cecilia Zagarrigo: l'informatissimo Amedeo Venza (caro amico della torinese), ha fatto sapere che la ragazza sarà una delle single che avrà il difficile compito di far tentennare Er Faina, Ciro Petrone, Pago, Simone Bonaccorsi e i compagni non famosi di Nathalie Caldonazzo e Anna Pettinelli.

Anche la giovane è un ex volto di Uomini e Donne: dopo aver corteggiato con scarsi risultati Oscar Branzani, l'influencer ha "rischiato" di essere la scelta di Luca Onestini (che alla fine le preferì Soleil Sorgé).