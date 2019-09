Teresa Bellanova è stata ospite a 'Da noi...a ruota libera', il nuovo programma di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini. La trasmissione, a partire da oggi andrà in onda ogni domenica, tra Domenica In e Reazione a catena, e racconterà le storie di persone, le quali con coraggio hanno affrontato un percorso, che nella vita le ha portate a raggiungere i grandi obiettivi dei propri sogni. Oggi, 22 settembre, il salotto di Rai 1 ha iniziato la sua prima puntata con Teresa Bellanova che ha condiviso con i telespettatori la storia della sua vita.

Francesca Fialdini ospita Teresa Bellanova: la sua storia ricca di ostacoli ha commosso il pubblico

La conduttrice, Francesca Fialdini, dopo La Vita in Diretta ha intrapreso una nuova strada sul canale principale della Rai. Teresa Bellanova è stata al centro di molte critiche a causa del suo look, ma è stata in grado di affrontare la spiacevole situazione attraverso l'ironia, conquistando tutti. Prima di diventare sindacalista, la Bellanova ha lavorato come bracciante agricola, partendo dal basso.

L'intervista è iniziata con un grande applauso di approvazione, dopo il quale è stata raccontata la polemica del vestito indossato nel giorno del giuramento. In questa occasione il ministro ha dichiarato che indosserà ancora quel vestito azzurro, tanto criticato. Il discorso si è fatto, poi, più serio parlando della situazione attuale delle donne in Italia. La Bellanova ha affermato che il genere femminile è ancora visto sotto un occhio diverso e che l'Italia non è un Paese per donne.

Non sono mancati momenti di forte emozione, quando Teresa Bellanova ha confessato di essersi commossa al momento del giuramento, pensando alla strada percorsa e alle sue amiche che sono morte sul lavoro. Purtroppo, ancora oggi, molte braccianti agricole perdono la vita a causa degli incidenti stradali nel percorso per arrivare ai campi.

Nell'intervista, la Bellanova ha raccontato il suo passato da bracciante e le paure che ha affrontato

Nel corso dell'intervista, il Ministro delle politiche agricole ha anche aggiunto di avere avuto molta paura nella sua vita, ma ha sempre cercato di nasconderla per difendere la serenità della sua famiglia.

Nei suoi momenti di solitudine, ha pianto affrontando inevitabilmente le sue paure.

Con la sua sincerità e la sua storia forte, Teresa Bellanova ha conquistato il pubblico. Molti sono stati anche i commenti di approvazione sui social, dove in un primo momento, il nuovo Ministro era stata criticata oltre che per il look anche per il suo titolo di studio: oggi in tanti hanno apprezzato il suo carisma e il suo linguaggio che non ha niente da invidiare a chi ha conseguito una laurea.