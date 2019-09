Torna l'appuntamento con le notizie di Beautiful, la telenovela statunitense trasmessa sette giorni su sette in Italia. Le trame incentrate sulle puntate in onda da lunedì 23 a sabato 28 settembre dalle ore 13:40 su Canale 5, rivelano incredibili colpi di scena. Nel dettaglio, Bill Spencer finisce in coma dopo aver avuto un violento scontro con Ridge Forrester. Liam Spencer e Hope Logan, invece, scopriranno il sesso del loro nascituro. Infine ci saranno nervi tesi tra Quinn Fuller e Pam.

Beautiful: Bill in coma

Come abbiamo visto, Ridge accecato dall'ira ha raggiunto Bill alla Spencer Pubblications. Qui il Forrester ha iniziato ad offendere il magnate, che invece ha rivangato il passato. Da lì a poco, i toni dei due uomini si sono accesi sempre di più, tanto da finire alle mani. Alla fine, Bill (Don Diamont) ha avuto la peggio. Infatti è stramazzato al suolo dopo essere caduto dal balcone.

Dalle anticipazioni di Beautiful trasmesse da domani 23 settembre, Katie e Brooke non sapranno che alla Spencer Pubblications si è consumata la tragedia. Le Logan, infatti, crederanno che i due uomini stiano facendo pace, sebbene la verità sia un'altra. Nel frattempo Ridge (Thorsten Kaye) preoccupatissimo allerterà subito i soccorsi che giungeranno in brevissimo tempo. In ospedale, il magnate entrerà in coma mentre Hope si sottoporrà ad un controllo ginecologico.

Hope attende una femminuccia

La dottoressa sottoporrà Hope ad un'ecografia morfologica, che rivelerà la buona salute del feto. Qui, la Logan apprenderà di essere in attesa di una graziosa femminuccia. Una grandissima gioia che purtroppo sarà funestata dalla notizia dell'incidente accorso a Bill. A tal proposito, i fratelli Spencer si precipiteranno al capezzale del padre, dove appariranno distrutti.

In questo frangente, i due ragazzi non esiteranno ad accusare Ridge per quello che gli è accaduto. Nel frattempo il detective Sanchez arriverà in clinica per fare delle indagini sulla caduta del magnate. Infine Wyatt (Darin Brooks) e Liam (Scott Clifton) non si staccheranno un attimo dalla stanza del padre, in quanto temono di perderlo da un momento all'altro.

Alta tensione tra Quinn e Pam

Nelle nuove puntate di Beautiful in onda questa nuova settimana (23-28 settembre), Pam (Alley Mills) arriverà a casa Forrester per parlare con la Fuller sul ritratto di sua sorella Stephanie.

Qui tra le due donne nascerà un ennesimo litigio, che sarà visto da Eric. In questo frangente, la cognata rivelerà al capofamiglia Forrester che Quinn (Rena Sofer) aveva consigliato a Charlie di non sposarla in quanto ritenuta una squilibrata. Riusciranno le due donne a fare pace? In attesa di scoprirlo, si ricorda che per rivedere le puntate perse di Beautiful basterà collegarsi al sito di Mediaset Play.