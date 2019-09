In queste ore un’artista italiana diventata popolare grazie al talent show Amici, sta destando parecchia preoccupazione. Si tratta di Emma Marrone, che ancora una volta sta facendo i conti con un grosso problema di salute. Oggi Elodie Di Patrizi, ospite a Domenica In, ha espresso tutto il suo sostegno alla collega salentina, che ha avuto modo di conoscere nella trasmissione condotta da Maria De Filippi.

La cantante italo-francese pur non lavorando più con l’ex fidanzata di Stefano De Martino, durante una lunga chiacchierata su Rai 1 con Mara Venier, dopo aver visto una vecchia clip in cui la diretta interessata parlava della sua malattia, le ha inviato il suo affettuoso messaggio.

Emma Marrone annuncia la sua malattia su Instagram

Qualche anno fa, precisamente all’età di 24 anni, Emma Marrone fece sapere pubblicamente ai suoi follower di sentirsi fortunata per essere scampata al male.

La cantante all’epoca della prima diagnosi fu operata d’urgenza a causa di un tumore a utero e ovaie. Purtroppo dopo aver sconfitto una neoplasia la cantante salentina attualmente si è vista costretta ad annullare i suoi concerti, e a prendersi una lunga pausa per sottoporsi a nuove cure. La famosa artista sta ricevendo dei messaggi molto calorosi e di incoraggiamento da parte di colleghi, amici, conoscenti, e sconosciuti.

Il 20 settembre 2019 Emma Marrone ha fatto questo doloroso annuncio sul suo profilo Instagram ufficiale: “Mi devo fermare per problemi di salute, vi prometto che tornerò più forte di prima”. Ovviamente il post della cantante, che di recente ha girato un film con Gabriele Muccino e presentato il suo nuovo singolo scritto per lei da Vasco Rossi, ha causato un grosso dispiacere a tutti coloro che le vogliono bene, cominciando da Maria De Filippi con la quale ha un legame fortissimo.

Elodie Di Patrizi manda un messaggio all’amica e collega salentina

Oltre alla moglie di Maurizio Costanzo, che in una lettera commovente diffusa sui social network ha mostrato tutta la sua vicinanza ad Emma come una madre per il difficile momento che sta attraversando, anche altri personaggi del mondo dello spettacolo si sono fatti sentire. Ebbene sì, dopo l’attore Marco Bocci, Laura Pausini, Fiorello, e tanti altri, anche Elodie Di Patrizi ha speso delle belle parole nei confronti della forte e coraggiosa amica e collega pugliese.

L’ex allieva di Amici oggi, domenica 22 settembre 2019, nel corso della seconda puntata di Domenica In, oltre a ripercorrere la sua carriera musicale, ha dichiarato di provare molta stima per Emma per la forza che ha, e di essere certa che affronterà tutto come sempre. La cantante italo-francese, dopo aver visto insieme al pubblico un vecchio video della Marrone, sempre nel salotto della conduttrice Mara Venier ha affermato: “Penso che sappia che le vogliamo bene tutti e spero di sentirla presto. Siamo tutti con lei”. Per finire, l’artista romana, dopo essersi soffermata a parlare anche di Maria De Filippi, dicendo che la ringrazierà sempre per aver creduto in lei, ha confermato la sua relazione sentimentale con Marracash.