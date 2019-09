Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Un posto al sole, l'avvincente sceneggiato Italiano ambientato nella città di Napoli. Nelle puntate in onda dal 9 al 12 settembre alle ore 20:40 su Rai3 sono in arrivo nuovi episodi attesissimi della soap napoletana, nel quale si prevedono svariati colpi di scena per tutti i personaggi. Nei dettagli, assisteremo alla preoccupazione di Alex Parisi per la scomparsa di sua sorella Mia mentre Elena e Alice ritorneranno da New York.

Un posto al sole, le trame della settimana dal 9 al 12 settembre

Le trame sulle prossime puntate di Un posto al sole svelano che Marina sarà molto felice quando vedrà arrivare Elena e Alice a Napoli, ma la gioia non durerà a lungo. Il matrimonio tra Serena e Filippo continua a essere in bilico. Nel frattempo Andrea proverà a confortare Mia cercando di farla riflettere. Alex rischia di ricevere un'altra dura batosta riguardo la situazione sentimentale.

Intanto, a Caffè Vulcano arriverà Anita intenzionata a confessare ad Alex il tradimento di Vittorio. Beatrice prenderà le distanze da Aldo e cercherà di convincere Niko e Susanna a riassumerla nello studio legale Navarra. Elena comunicherà alla madre di aver deciso di trasferirsi a Londra insieme ad Alice, ma non sa come dare la notizia ad Andrea. Gli spoiler della prossima settimana di Un posto al sole inoltre, ci rivelano che Patrizio intuendo le intenzioni di Anita deciderà di bloccarla immediatamente, così facendo eviterà un altro guaio al suo amico Vittorio.

Nello stesso momento, la Parisi riceverà una chiamata da parte della madre, in qui gli esprimerà tutta la sua rabbia. Purtroppo, la ragazza non si accorgerà che ad ascoltare la furiosa telefonata ci sarà Mia.

Mia fa perdere le sue tracce

Le anticipazioni di Un posto al sole dal 9 settembre, rivelano che Diego accetterà la proposta di Renato, rendendo contento Raffaele. Marina otterrà il permesso di incontrare giudiziario per incontrare Arturo in carcere.

Dopo aver lavorato duri per consegnare in tempo il lavoro allo studio grafico, Alex riceverà finalmente una bella notizia sul fronte professionale mentre Mia commetterà un gesto azzardato facendo perdere le sue tracce. La Parisi sarà molto preoccupata per il colpo di testa della sorella, per questo motivo Franco e Vittorio andranno a cercare la ragazzina, ma le ricerche si faranno più complicate del previsto.

Dove sarà finita Mia? Lo scopriremo nelle prossime puntate settimanali di Upas. A proposito, la soap venerdì 13 settembre non andrà in onda per via della partita di pallavolo maschile Italia-Grecia, ma l'episodio verrà recuperato il lunedì successivo con una doppia puntata in onda dalle 20:15 circa.