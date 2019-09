Chi segue Un posto al sole saprà bene che da mesi c'è questo tormentone che riguarda il personaggio di Leonardo Arena: i fan continuano a chiedersi se dietro il suo volto simpatico e sornione possa in realtà nascondersi Tommaso Sartori. Inizialmente le trame stesse hanno portato a pensare che il personaggio rapito fosse Tommaso e che quindi Erik Tonelli stesse interpretando Tommy in seguito ad un recasting.

Successivamente è stato però svelato che Leonardo si era solo finto Tommaso per salvarsi la vita. La questione potrebbe a questo punto definirsi chiusa? Per nulla. Che Erik Tonelli e Michele Cesari siano due persone diverse è palese, tuttavia i fan hanno iniziato a elaborare le teorie più strampalate, in particolare una aveva più successo di altre quella secondo cui Tommaso e Leonardo fossero la stessa persona e la differenza fisica fosse dovuta a una plastica facciale.

Le teorie dei fan

C'è da dire che gli autori hanno giocato molto sulla somiglianza tra i due attori, inoltre ci sono alcuni dettagli che hanno portato i fan a gridare con sicurezza che Leonardo fosse in realtà Tommaso. Il modo di parlare, le musiche di sottofondo e anche le trame sono simili se non identiche a quelle che riguardavano Tommaso. Inoltre il corpo di Tommy è stato ritrovato ma era irriconoscibile: l'ipotesi del recasting inizialmente non fu smentita e questo fece si che le voci si ingigantissero.

Quello però che gli autori non si sarebbero mai aspettati è che il dubbio, da loro stesso insinuato, persistesse così tanto nel tempo. L'attore Erik Tonelli in ben due occasioni, si è rivolto direttamente ai fan dal suo profilo Instagram ufficiale, per smentire che Leonardo potesse essere Tommaso, ma a quanto pare c'è ancora chi lo pensa.

Leonardo non è Tommaso

Per quanto la teoria sia intrigante si può affermare con assoluta certezza che Leonardo non è Tommaso che ha subito una plastica ufficiale, né tanto meno siamo davanti a un recasting dell'attore.

Se qualche "complottista" vuole ancora credere in un ritorno di Tommaso può solo sperare che quel corpo non fosse il suo e che un giorno magari possa tornare lo stesso Michele Cesari nel suo ruolo originale. Magari potrebbe raccontare una nuova storia, legata a quella di Leonardo, ma i due restano due personaggi distinti e separati.

L'annuncio su Instagram

Erik Tonelli per la seconda volta si è rivolto ai suoi fan in modo diretto e definitivo, attraverso i social, per chiarire che lui o meglio Leonardo non è Tommaso.

Le sue stories hanno dei toni assolutamente leggeri, l'attore appare molto divertito e la sua esasperazione è decisamente comica, però il suo annuncio va preso a tutti gli effetti come una comunicazione ufficiale: Leonardo non è Tommaso.