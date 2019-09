Le anticipazioni della prossima settimana di Una vita, quella che va da lunedì 9 a sabato 14 settembre, rivelano che Moises sarà sempre più in pericolo. Il dottor Guillen non ne potrà più di subire le minacce di Samuel. L'uomo non ha intenzione di fare del male al bambino, ma è ricattato dal perfido Alday: dopo un po' di tempo, però il medico riuscirà a liberarsi di questo meschino compito e racconterà tutto a Blanca e Diego.

Nel momento in cui i due scopriranno tutto faranno finta di niente per studiare bene il piano di Samuel. In seguito ad un momento di ira, però, Diego proverà ad uccidere suo fratello, ma sarà bloccato dalla sua compagna.

Anticipazioni Una Vita: Blanca e Diego scoprono il segreto di Samuel

Nel corso delle puntate di Una Vita della prossima settimana vedremo che Guiller riuscirà a liberarsi delle minacce di Samuel, facendo curare Moises da un altro dottore.

Lucia, intanto, si mostrerà sempre più attratta dall'Alday, nonostante sia perfettamente a conoscenza del fatto che l'uomo è sposato. Ad ogni modo, quest'ultimo sarà sempre più instabile e proverà addirittura ad uccidere Guiller. A salvargli la vita sarà Diego, il quale arriverà giusto in tempo. L'uomo e la sua donna verranno a conoscenza del terribile piano di Samuel, ma faranno finta di nulla per cercare di batterlo con astuzia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Intanto, il nuovo dottore che ha in cura il piccolo Moises riuscirà a guarirlo e per Blanca e Diego sarà sicuramente una gioia immensa.

Poco prima che la coppia, però, sarà pronta a condurre fuori dall'ospedale il loro bambino, Samuel impedirà loro di farlo. Questo scatenerà una reazione estrema in Diego, il quale proverà ad uccidere suo fratello. Sarà Blanca ad intervenire e a impedire al suo compagno di commettere una sciocchezza.

Blasco viene finalmente condannato a 30 anni di carcere

La seconda parte della settimana sarà altrettanto avvincente all'interno della soap opera Una Vita. Al centro dell'attenzione, infatti, ci finirà Silvia. Felipe l'informerà del fatto che Blasco potrebbe essere rilasciato. L'unico modo per evitare che questo accada, è che la donna vada a testimoniare personalmente al processo. Nel quartiere, intanto, sarà in atto un concorso per fidanzati, e Casilda si mostrerà molto interessata al punto che si candiderà come giudice.

Finalmente arriverà l'ora del tanto temuto processo. Fortunatamente, il giudice prenderà la decisione di condannare Blasco a 30 anni di galera, la donna sarà sicuramente più rilassata e potrà dedicarsi al suo addio al nubilato. Antonito, invece, si darà molto da fare per ottenere il perdono da Lolita: infatti l'uomo le organizzerà una bella cenetta.