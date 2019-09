Le anticipazioni delle puntate di Una vita in programma da domenica 15 a sabato 21 settembre 2019 alle 14:10 su Canale 5 non mancheranno di emozionare i telespettatori. Silvia Reyes sarà sconvolta da una notizia che non avrebbe mai voluto sentire, ovvero che Blasco è evaso di prigione e dunque costituisce un pericolo. Tuttavia, la nobildonna si tranquillizzerà dopo aver saputo che il malfattore, durante la sua fuga disperata, è stato ucciso.

Peccato che sia tutto falso. Moises verrà portato via dall'ospedale, facendo cadere nella disperazione Blanca e Diego. Anche Antonito non avrà vita facile, in quanto qualcuno ruberà i progetti della sua ingegnosa invenzione.

Una Vita: Riera assassinato nella pensione

Nelle nuove puntate di Una Vita Arturo e Silvia si impegneranno per progettare il loro imminente matrimonio, aiutati dalle domestiche e dalla new entry Lucia.

Nel frattempo, una notizia tremenda sconvolgerà Diego e Blanca: l'investigatore Riera verrà rinvenuto morto nella pensione in cui alloggiava in cerca di informazioni compromettenti su Samuel. Qualcuno ha voluto farlo tacere per sempre e non si fatica ad immaginare il colpevole. Diego, incapace di reagire, passerà una notte fuori casa. Blanca invece si recherà come una furia da Samuel, intimandogli di dirle dove ha nascosto il piccolo.

La Dicenta Junior gli dirà di sapere benissimo che è stato lui a causare la grave malattia di Moises è che ora non potrà più giustificarsi davanti all'evidenza. L'Alday negherà tutto e fingerà di essere preoccupato per il bimbo. A quel punto, Bianca giocherà d'astuzia ingannando il perfido marito.

Anticipazioni e trame Una Vita: Arturo Valverde muore

Blanca, facendo leva sull'interesse morboso nei suoi confronti, prometterà a Samuel che, se gli rivelerà dove è nascosto Moises, lascerà Diego e tornerà con lui.

Samuel cadrà nella trappola e, sperando di riconquistare la sua famiglia perduta, consegnerà il bimbo all'emozionatissima Blanca. Non si farà in tempo a gioire che, come raccontano le anticipazioni di Una Vita, una tragedia sarà pronta ad abbattersi sul tormentato quartierino di Acacias. Durante il giorno più bello della vita di Silvia ed Arturo, un misterioso uomo sparirà al Valverde poco dopo la celebrazione delle nozze.

Il colonnello cadrà a terra esanime. L'urlo di Silvia spaccherà in due il cielo di Acacias. in realtà il proiettile era destinato a Silvia, ma Arturo proteggerà fino all'ultimo il suo grande amore, facendole da scudo con il suo corpo.

Lucia trova Samuel ferito gravemente nelle puntate settimanali di Una Vita

La Reyes inizierà a sospettare che Blasco non sia davvero morto e giurerà vendetta per l'uccisione di suo marito.

Il criminale non si presenterà al funerale di Arturo e dunque Silvia avrà una conferma ai suoi sospetti. Successivamente Lucia, insospettita dalla lunga assenza di Samuel, si recherà nel suo appartamento trovandolo in una pozza di sangue. Per fortuna l'intervento provvidenziale della donna riuscirà a salvare la vita a Samuel. Le anticipazioni di Una Vita raccontano che l'Alday, ancora malconcio, si alzerà nel cuore della notte e inscenerà una rapina. Mistero sul perché.