La Serie TV turca 'Bitter Sweet - Ingredienti d'amore' è quasi giunta all'epilogo. Infatti, il finale di stagione andrà in onda venerdì 13 settembre su Canale 5 con molteplici colpi di scena per tutti i telespettatori che hanno seguito appassionatamente le vicende di Ferit Aslan e Nazli Pinar. Le anticipazioni rivelano l'auspicato lieto fine.

Bitter Sweet: Deniz attratto da Asuman

Gli spoiler di Bitter Sweet, dell'appuntamento tanto atteso del 13 settembre, svelano che il sentimento di Asuman verrà ricambiato da parte Deniz Kaya, dopo che quest'ultimo più volte l'ha tolta dai guai nel quale si era cacciata per vari motivi.

Il musicista infatti, aveva salvato la giovane Pinar dalla tentata violenza di Muzzafer e, successivamente ,aveva evitato che si suicidasse dopo essere stata colta dalla forte angoscia di aver rovinato la vita alla sorella. Alla festa di fine anno, preparata da Deniz all'interno del suo locale arriveranno molti amici tra cui Ferit e la moglie. Qui i due saranno molto felici, tant'è da trascinare tutti gli ospiti in pista per ballare. Durante la serata, il pubblico avrà modo di assistere a molteplici colpi di scena che li lasceranno piacevolmente a bocca aperta.

Fatos si dichiara a Tarik

Protagonisti della festa di fine anno saranno anche le coppie Engin-Manami eTarik-Fatos che usciranno ufficialmente allo scoperto. A proposito, la stilista salendo sul palco deciderà di fare un annuncio molto importante, ovvero chiederà all'autista se vuole sposarla. Una proposta d'amore che farà mancare il fiato all'uomo che perderà quasi i sensi per l'emozione. Dopo essersi ripreso, Tarik accetterà immediatamente di sposare Fatos.

Torna anche Alya, l'ex fidanzata di Deniz che aveva lasciato Instabul con il cuore spezzato. La cantante, la cui presenza preoccuperà non poco Asuman, rivelerà a tutti di essere felicemente fidanzata e di non aver più alcun interesse per il musicista.

Ferit e Nazli in dolce attesa

Il finale riserva però l'ultima emozione, la più forte che riguarda ovviamente i coniugi Aslan che riusciranno finalmente a trovare la tranquillità che merita il loro matrimonio e, proprio nel corso dell'ultimo episodio in onda venerdì pomeriggio, in occasione della più volte citata festa di inizio anno, Nazli confesserà a Ferit di essere incinta.

Una notizia che di certo farà molto felice l'imprenditore, pronto ad allargare dunque la famiglia che comprende già il piccolo Bulut.