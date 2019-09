A partire da domenica 15 settembre, inizierà una nuova settimana di programmazione per la soap spagnola 'Una vita' (Acacias), la quale presenterà innumerevoli colpi di scena ed inaspettate sorprese. Gli affezionati fan della serie iberica assisteranno ad una sconvolgente scena, poiché il colonnello Valverde morirà il giorno del matrimonio con la giovane Silvia. il killer è Blasco che ucciderà Arturo, grazie alla complicità avuta con il falso assistente per non-vedenti Javier.

Importanti notizie anche per Diego e Blanca, in quanto dopo il ritrovo del figlioletto Moises metteranno in atto un piano per lasciare la nativa Acacias e iniziare una nuova e serena vita.

Arturo viene ucciso

Nelle prossime puntate vedremo intanto Felipe informare Silvia che Blasco è scappato dalla prigione e che, con molte probabilità, ha perso la vita durante la fuga. Successivamente, però, si scopre che l'uomo è ancora vivo ed è in complicità con Javier, il finto assistente di Arturo.

Il giorno del matrimonio del colonnello con Silvia non ha un lieto fine, poiché Blasco si renderà responsabile dell'omicidio di Valverde. Nel frattempo, a casa Palacios, i ladri ruberanno i bozzetti riguardanti l'invenzione e il brevetto di Antonito.

Blanca fugge da Acacias

Per gli affezionatissimi fan italiani di 'Acacias', non mancheranno i colpi di scena nel corso degli episodi, in onda su Canale 5 fino al 21 settembre.

Tra le inaspettate sorprese c'è quella che riguarda Blanca e Diego, i quali riusciranno a recuperare il figlioletto da Samuel. La coppia farà credere a tutti quanti di aver interrotto la relazione, ma sarà solo uno stratagemma per dare la possibilità a Blanca di ingannare il giovane Alday e recuperare il bambino.

Samuel infatti, riuscirà nuovamente a nascondere il figlio dei due, ma sarà proprio la giovane Dicenta a ritrovarlo, ingannando l'uomo con le sue finte avances.

Successivamente cercherà di scappare con Diego e il figlio, ma per farlo sarà costretta ad aggredire il malvagio Alday e lo pugnalerà. Blanca, Diego e Moises lasceranno dunque il paese.

Samuel, pur gravemente ferito, non morirà e riuscirà a riprendersi, sviando anche le domande della guardia civil a cui dichiarerà di essere stato rapinato da alcuni banditi. Nel frattempo, Silvia è ancora scossa dalla tragedia che l'ha colpita, ma troverà la lucidità necessaria per trovare Blasco e, una volta faccia a faccia lo ucciderà senza alcuna pietà vendicando il suo amato.

Poi anche la Reyes lascerà Acacias.