Le anticipazioni riguardanti gli episodi di Una vita in onda nel corso delle prossime settimane, rivelano che la cattiveria di Samuel non avrà fine, tanto che il giovane Alday cercherà di sedurre Lucia dopo aver saputo che la giovane è l'unica erede dei Marchesi di Valmez e lo farà solo per entrare in possesso del suo denaro. L'Alday come sappiamo, dopo l'attentato alla Galleria d'arte, è sul lastrico e, disperato, si è rivolto ad un pericoloso strozzino, il quale però vorrà indietro il prestito.

Gli spoiler rivelano che nel corso dei prossimi episodi, Samuel non si farà scrupoli e si avvicinerà sempre più a Lucia arrivando quasi a baciarla anche se i due verranno interrotti da padre Telmo.

Anticipazioni Una vita: il diabolico piano di Samuel per ottenere il denaro di Lucia

Molti i colpi di scena e gli intrighi che terranno con il fiato sospeso i fan di Una vita nel corso delle prossime settimane dove Samuel metterà in atto un diabolico piano per entrare in possesso della cospicua eredità di Lucia.

Tutto avrà inizio quanto il pericoloso strozzino a cui si era rivolto l'Alday, manderà i suoi uomini a picchiare il giovane. La situazione disastrosa in cui si troverà Samuel farà sì che Lucia si avvicini sempre più a lui, anche e soprattutto dopo la misteriosa morte del suo padrino. Samuel, sembrerà tenere in pugno la Alvarado, arrivando perfino a rivelargli che, l'ordine del Cristo Giacente di cui fa parte anche padre Telmo, è interessato al denaro che erediterà dai suoi genitori.

L'Alday convincerà inoltre la ragazza a non rivelare a Celia quanto scoperto sulle sue origini e sarà così che i due passeranno sempre più tempo insieme.

Una vita, prossime settimane: padre Telmo impedisce che Samuel baci Lucia

Il diabolico piano di Samuel continuerà sino a quando il giovane organizzerà una cena romantica per Lucia, in modo da accelerare i tempi per entrare in possesso del denaro da restituire allo strozzino.

sarà a questo punto che l'avvicinamento tra i due si farà sempre più pericoloso con Samuel che sembrerà sul punto di baciare Lucia. Il piano dell'Alday verrà interrotto però dall'arrivo di padre Telmo il quale, avvertito da Celia, si presenterà sul più bello a casa di Samuel. Le anticipazioni inoltre, rivelano che sarà a questo punto che la Alvarado confesserà la verità sulle sue origini alla cugina.

Padre Telmo nel frattempo, si renderà conto di provare dei sentimenti per la Alvarado e, parlando con il priore Espinera, capirà che l'eredità della ragazza va ben al di là delle 1000 pesetas dell'assegno mensile.

Molti colpi di scena appassioneranno i telespettatori di Una vita anche nel corso delle prossime settimane, dove vedremo come Samuel continuerà ad approfittarsi delle persone accanto a lui pur di ottenere ciò che vuole.