Torna l'appuntamento con le novità su Una vita, la soap opera iberica che è arrivata alla quarta stagione in Italia. Le trame delle puntate che andranno in onda prossimamente su Canale 5 si soffermano su Telmo e Lucia Alvarado, i nuovi protagonisti dopo l'uscita di scena di Blanca e Diego.

Il parroco comincerà a nutrire un profondo sentimento per la cugina di Celia dopo averla sorpresa in compagnia di Samuel Alday.

Una Vita: Samuel si avvicina a Lucia

La nuova stagione di Una Vita prevede la nascita di un vero e proprio triangolo amoroso che coinvolgerà Telmo, Lucia e Samuel.

Dalle anticipazioni si apprende che il fratello di Diego deciderà di studiare un piano per risolvere i suoi problemi economici. E così si avvicinerà alla Alvarado dopo aver appreso che è la figlia illegittima dei Marchesi di Valmez, allo scopo di impossessarsi del suo ingente patrimonio.

La cugina di Celia, dal canto suo, non sarà indifferente al fascino di Alday, soprattutto quando questi verrà brutalmente aggredito dagli uomini di Jimeno Batan, l'usuraio al quale aveva chiesto un prestito.

In quest'occasione, il giovane informerà la donna che l'Ordine del Cristo Giacente (del quale fa parte anche Telmo) ha intenzione di appropriarsi della sua eredità. Per questo motivo, Samuel (Juan Gareda) convincerà Lucia a non parlare delle sue origini né a Celia e nemmeno a Felipe.

Intanto i residenti di Acacias 38 non vedranno di buon occhio il flirt tra Lucia e Samuel, soprattutto perché quest'ultimo risulterà a tutti gli effetti ancora sposato con Blanca.

Telmo ferma l'avvicinamento tra Alday e la cugina di Celia

Samuel deciderà di organizzare una cena romantica per recuperare la liquidità necessaria per appianare finalmente i suoi debiti con il pericoloso Batan. Il figlio di Jaime arriverà addirittura sul punto di baciare la cugina di Celia, anche in segno di riconoscenza per avergli riparato un oggetto appartenuto alla madre defunta.

Purtroppo il piano di Alday non andrà in porto, poiché Telmo piomberà a casa sua dietro consiglio di Celia.

Quest'intromissione non piacerà affatto alla nuova protagonista di Una Vita, la quale rimprovererà la cugina per essersi intromessa nella sua vita privata. In questa circostanza, la Alvarado confesserà alla moglie di Felipe (Marc Parejo) di essere l'unica erede dei Marchesi di Valmez, non seguendo così il suggerimento che le aveva dato in precedenza Samuel.

Telmo attratto dalla Alvarado

Nel frattempo Telmo capirà di provare dei sentimenti per Lucia (Alba Gutierrez), nonostante indossi l'abito talare.

Successivamente l'ecclesiastico incontrerà il priore Espineira, il quale lo metterà al corrente del fatto che l'eredità della Alvarado non consiste semplicemente in un assegno mensile di 1.000 pesetas e in alcuni dipinti di valore, ma in un patrimonio ben più grande.

In attesa di scoprire come evolverà questo nuovo triangolo amoroso, ricordiamo che Una Vita va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 14:10 circa su Canale 5.