Nuovo appuntamento con Bake Off Italia, il cooking talent condotto da Benedetta Parodi. Nella quinta puntata di stasera, venerdì 27 settembre, i concorrenti verranno valutati da un quarto giudice molto speciale: Benedetta Rossi. Come di consuetudine, al termine delle tre prove, un pasticciere amatoriale dovrà abbandonare il tendone.

Bake Off Italia, anticipazioni: prove all'insegna della familiarità

La puntata di stasera sarà all'insegna della cucina "casalinga"; le prove sono state influenzate dalla presenza del quarto giudice speciale: Benedetta Rossi.

Conosciuta soprattutto per i suoi video culinari sul web, preparati proprio dalla cucina della sua casa nelle Marche, la food blogger è anche conduttrice su Real Time di un cooking show denominato "Fatto in casa per voi".

La tradizione casalinga regnerà sui banconi degli aspiranti pasticcieri, anche se le prove non si presenteranno facili come previsto. A giudicare la prova creativa, tecnica e a sorpresa ci saranno al fianco di Benedetta Rossi, come sempre, il maestro Ernst Knam, la giornalista Clelia D'Onofrio e il pastry chef Damiano Carrara.

Tutti gli altri dettagli verranno svelati stasera, a partire dalle 21:10 su Real Time e in contemporanea streaming sulla piattaforma gratuita Dplay.