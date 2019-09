Gli spoiler di Una vita, per quel che riguarda gli episodi che andranno in onda da domenica 29 settembre a sabato 5 ottobre su Canale 5, rivelano che il dottor Higinio Baeza strapperà Liberto Seler da morte certa, mentre Trini Crespo scoprirà di essere incinta. Infine, vedremo che la perfida Ursula Dicenta tornerà ad Acacias 38.

Una Vita: Higinio opera Liberto

Prossima settimana ricca di colpi di scena per gli affezionati spettatori di Una Vita: le anticipazioni da domenica 29 settembre rivelano che Padre Telmo deciderà di organizzare una messa per gli abitanti colpiti dall'attentato alla galleria Alday.

In ospedale, Rosina e Donna Susana apprenderanno che Liberto dovrà essere sottoposto ad una delicata operazione al cervello dal dottor Higinio Baeza. Il nuovo parroco di Acacias 38, intanto, catturerà l'attenzione degli abitanti. A tal proposito, Telmo prometterà a Lucia di aiutarla a trovare le origini della collana a forma di croce che porta al collo. Più tardi, l'Alvarado offrirà il suo appoggio a Samuel ormai in bancarotta: purtroppo l'Alday non reagirà bene alla suo aiuto.

Trini scopre di essere incinta ma non dirà la verità a Ramon

Trini starà sempre peggio, tanto da decidere di sottoporsi ad un'indagine medica su suggerimento della sua amica Celia. Felipe e Ramon, invece, non crederanno che le banche concederanno il prestito all'Alday. In ospedale, Liberto stenterà a risvegliarsi dopo l'operazione, mentre la Crespo scoprirà di essere in attesa di un bambino. Il figlio di Jaime, invece, incontrerà Ursula Dicenta una volta tornato a casa.

Ma ecco che la Dicenta sarà cacciata dall'abitazione del figliastro, mentre Higino riceverà due gemelli d'oro da Rosina in segno di riconoscenza per aver salvato la vita al Seler.

Nei successivi episodi di Una Vita, Antonito e Pena faranno dei provini per pubblicizzare una bibita rinfrescante, mentre la Crespo non avrà il coraggio di raccontare a Ramon di essere incinta. Intanto Felipe consiglierà a Samuel di creare alcuni gioielli da presentare alla Marchesa di Urrutia.

Nel frattempo Rosina accetterà di affittare la casa del povero Arturo Valverde a metà prezzo al dottor Baeza. Ursula Dicenta, invece, diventerà la perpetua di Padre Telmo.

L'arrivo di Maria, la domestica del dottor Baeza

Higinio non pagherà mai il conto de La Deliciosa, tanto da fare nutrire alcuni sospetti a Inigo. Intanto nel vecchio quartiere giungerà Maria, la nuova cameriera del dottor Baeza: la donna diventerà subito amica di Casilda.

Lucia invece apprenderà che lo stemma appartiene ai Marchesi di Valmez, dubbi che aumenteranno quando Celia troverà una foto dello zio insieme all'Alvarado. Allo stesso tempo, Ramon confesserà di sentirsi troppo vecchio per diventare padre, tanto che Trini rinuncerà a raccontargli la verità sulla sua gravidanza. A casa Alvarez Hermoso, Felipe consiglierà alla moglie di invitare Joaquin ad Acacias 38.

Infine Maria affronterà duramente Higinio, il suo padrone. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per assistere a questi colpi di scena ad Una Vita.